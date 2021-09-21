https://sputnik-georgia.ru/20210921/predvybornyy-spektakl--v-batumi-vystupili-protiv-stroitelstva-palmovogo-ostrova-259771286.html
"Предвыборный спектакль" – в Батуми выступили против строительства Пальмового острова
"Предвыборный спектакль" – в Батуми выступили против строительства Пальмового острова
Демонстранты считают, что в Аджарии слишком много социальных проблем, чтобы власти занимались Пальмовым островом 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T15:26+0400
2021-09-21T15:26+0400
2021-09-21T15:35+0400
грузия
батуми
акция протеста
торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Часть жителей Батуми вышла на акцию протеста из-за анонсированного строительства Пальмового острова в Аджарии, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Проект Пальмового острова на днях анонсировал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Протестующие принесли к зданию правительства Аджарии воздушные шарики и пальмовые ветви.По словам протестующих, когда в регионе ежедневно увеличивается число посетителей бесплатных столовых, мэрия Батуми не может справиться с незаконными постройками, а жители города не могут нормально передвигаться после дождя, говорить о строительстве Пальмового острова просто "насмешка" и "ирония".По словам Торнике Рижвадзе, правительство вплотную займется привлечением инвесторов, а на осуществление проекта уйдет несколько десятков миллионов долларов.Над обустройством Пальмового острова будет работать международная группа дизайнеров и архитекторов. Как отметил глава правительства Аджарии, это привлечет в регион больше туристов, а также создаст рабочие места.Прототип Пальмового острова, который должен появиться в Аджарии близ побережья Батуми, расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. Архипелаг состоит из трех больших островов, имеющих форму пальмы.Туристы , побывавшие на острове, называют его "Восьмым чудом света".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, батуми, акция протеста, торнике рижвадзе
"Предвыборный спектакль" – в Батуми выступили против строительства Пальмового острова
15:26 21.09.2021 (обновлено: 15:35 21.09.2021)
Демонстранты считают, что в Аджарии слишком много социальных проблем, чтобы власти занимались Пальмовым островом
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik.
Часть жителей Батуми вышла на акцию протеста из-за анонсированного строительства Пальмового острова в Аджарии, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий.
Проект Пальмового острова на днях анонсировал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Протестующие принесли к зданию правительства Аджарии воздушные шарики и пальмовые ветви.
По словам протестующих, когда в регионе ежедневно увеличивается число посетителей бесплатных столовых, мэрия Батуми не может справиться с незаконными постройками, а жители города не могут нормально передвигаться после дождя, говорить о строительстве Пальмового острова просто "насмешка" и "ирония".
"Это предвыборный спектакль", – заявил кандидат от партии "Лело для Грузии" в Батумский горсовет (сакребуло) Александр Пипия.
По словам Торнике Рижвадзе, правительство вплотную займется привлечением инвесторов, а на осуществление проекта уйдет несколько десятков миллионов долларов.
Над обустройством Пальмового острова будет работать международная группа дизайнеров и архитекторов. Как отметил глава правительства Аджарии, это привлечет в регион больше туристов, а также создаст рабочие места.
Прототип Пальмового острова, который должен появиться в Аджарии близ побережья Батуми, расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. Архипелаг состоит из трех больших островов, имеющих форму пальмы.
Туристы , побывавшие на острове, называют его "Восьмым чудом света".
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