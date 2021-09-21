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Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Возобновляются полеты в направлении Испании, Ирака, Кении и Словакии 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с четырьмя странами, а также увеличивает количество перелетов в некоторые из уже открытых стран, передает РИА Новости.Так, полеты будут возобновлены с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а рейсы добавятся в направлении Венгрии, Казахстана и Катара.Россия открыла границы для всех иностранных студентов>>Кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.Сейчас можно посещать 55 стран (помимо четырех новых).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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