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Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии
Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии
Лучшим результатом Корнеевой является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях 21.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Российская шпажистка Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии, об этом Sputnik Грузия сообщил президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе.При этом Базадзе отметил, что появление Корнеевой в сборной Грузии положительно скажется на развитии грузинского женского фехтования и придаст ему новый толчок."Корнеева не только хорошая спортсменка, но и специалист в области психологии. Уверен, она сможет многому научить грузинских фехтовальщиц и в будущем у нас будут результаты. Вместе с командой Корнеева будет готовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году", – отметил Базадзе.Корнеевой 25 лет. Спортсменка неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях. Ее лучшим результатом является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, россия, новости, грузия

Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии

11:53 21.09.2021 (обновлено: 12:34 21.09.2021)
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© AFP / Vano ShlamovТеодора Кахиани из Грузии (справа) против Розеллины Грегорио из Италии на чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси
Теодора Кахиани из Грузии (справа) против Розеллины Грегорио из Италии на чемпионате Европы по фехтованию в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© AFP / Vano Shlamov
Лучшим результатом Корнеевой является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях
ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Российская шпажистка Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии, об этом Sputnik Грузия сообщил президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе.

"Все вопросы с Федерацией фехтования России согласованы. Корнеева уже получила грузинское гражданство и сейчас находится в Тбилиси. Спортсменка показывала хорошие результаты на уровне кадетов и юниоров, но, сами понимаете, в российском фехтовании очень большая конкуренция", – сказал Базадзе в беседе с агентством.

При этом Базадзе отметил, что появление Корнеевой в сборной Грузии положительно скажется на развитии грузинского женского фехтования и придаст ему новый толчок.
"Корнеева не только хорошая спортсменка, но и специалист в области психологии. Уверен, она сможет многому научить грузинских фехтовальщиц и в будущем у нас будут результаты. Вместе с командой Корнеева будет готовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году", – отметил Базадзе.
Корнеевой 25 лет. Спортсменка неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях. Ее лучшим результатом является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях.
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