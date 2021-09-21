https://sputnik-georgia.ru/20210921/rossiyskaya-fekhtovalschitsa-arina-korneeva-budet-vystupat-za-sbornuyu-gruzii-259763456.html
Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии
Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии
Лучшим результатом Корнеевой является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T11:53+0400
2021-09-21T11:53+0400
2021-09-21T12:34+0400
спорт
россия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23630/24/236302416_182:0:3318:1764_1920x0_80_0_0_828201ec12a05e167abb627a2f17eb30.jpg
ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Российская шпажистка Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии, об этом Sputnik Грузия сообщил президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе.При этом Базадзе отметил, что появление Корнеевой в сборной Грузии положительно скажется на развитии грузинского женского фехтования и придаст ему новый толчок."Корнеева не только хорошая спортсменка, но и специалист в области психологии. Уверен, она сможет многому научить грузинских фехтовальщиц и в будущем у нас будут результаты. Вместе с командой Корнеева будет готовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году", – отметил Базадзе.Корнеевой 25 лет. Спортсменка неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях. Ее лучшим результатом является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23630/24/236302416_574:0:2926:1764_1920x0_80_0_0_2aeceb520dd534283205cc457b960af6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, россия, новости, грузия
Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии
11:53 21.09.2021 (обновлено: 12:34 21.09.2021)
Лучшим результатом Корнеевой является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях
ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik.
Российская шпажистка Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии, об этом Sputnik Грузия
сообщил президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе.
"Все вопросы с Федерацией фехтования России согласованы. Корнеева уже получила грузинское гражданство и сейчас находится в Тбилиси. Спортсменка показывала хорошие результаты на уровне кадетов и юниоров, но, сами понимаете, в российском фехтовании очень большая конкуренция", – сказал Базадзе в беседе с агентством.
При этом Базадзе отметил, что появление Корнеевой в сборной Грузии положительно скажется на развитии грузинского женского фехтования и придаст ему новый толчок.
"Корнеева не только хорошая спортсменка, но и специалист в области психологии. Уверен, она сможет многому научить грузинских фехтовальщиц и в будущем у нас будут результаты. Вместе с командой Корнеева будет готовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году", – отметил Базадзе.
Корнеевой 25 лет. Спортсменка неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях. Ее лучшим результатом является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.