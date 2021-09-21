https://sputnik-georgia.ru/20210921/rossiyskaya-fekhtovalschitsa-arina-korneeva-budet-vystupat-za-sbornuyu-gruzii-259763456.html

Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии

Российская фехтовальщица Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии

Лучшим результатом Корнеевой является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Российская шпажистка Арина Корнеева будет выступать за сборную Грузии, об этом Sputnik Грузия сообщил президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе.При этом Базадзе отметил, что появление Корнеевой в сборной Грузии положительно скажется на развитии грузинского женского фехтования и придаст ему новый толчок."Корнеева не только хорошая спортсменка, но и специалист в области психологии. Уверен, она сможет многому научить грузинских фехтовальщиц и в будущем у нас будут результаты. Вместе с командой Корнеева будет готовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году", – отметил Базадзе.Корнеевой 25 лет. Спортсменка неоднократно принимала участие во всероссийских и международных соревнованиях. Ее лучшим результатом является серебро чемпионата Европы среди кадетов в командных соревнованиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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