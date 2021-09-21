https://sputnik-georgia.ru/20210921/rtveli-v-razgare-kak-v-gruzii-sobirayut-urozhay-vinograda---foto-259766970.html

Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото

Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото

Осенью в Грузии проходит ртвели - это не просто сбор урожая винограда, а настоящий долгий праздник с древними традициями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия... 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ртвели 2021

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Проведение ртвели зависит от начала сбора урожая винограда в регионах страны. В сентябре ртвели проходит в Восточной Грузии и в октябре - в Западной. Чем более жаркое и засушливое лето, тем сбор урожая винограда начинается раньше. На ртвели обычно съезжаются родственники и друзья виноделов, это и семейный праздник. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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