Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото
Так сейчас проходит ртвели на востоке Грузии, в регионе Кахети.
Так сейчас проходит ртвели на востоке Грузии, в регионе Кахети.
Ртвели - это не просто сбор урожая винограда, но и радостное событие, которое ждут с нетерпением.
Ртвели - это не просто сбор урожая винограда, но и радостное событие, которое ждут с нетерпением.
По традиции на ртвели приезжают родственники и друзья виноделов.
По традиции на ртвели приезжают родственники и друзья виноделов.
Сбор винограда идет целый день. Начинается ртвели с раннего утра и длится целый день до вечера.
Сбор винограда идет целый день. Начинается ртвели с раннего утра и длится целый день до вечера.
Несмотря на большой человеческий труд, ртвели - это настоящий многодневный праздник для виноделов.
Несмотря на большой человеческий труд, ртвели - это настоящий многодневный праздник для виноделов.
Все работы ведутся с радостным настроением. Кажется, что люди работают без устали.
Все работы ведутся с радостным настроением. Кажется, что люди работают без устали.
Тем временем пандемия коронавируса дает о себе знать. Даже в поле некоторые виноградари работают в масках.
Тем временем пандемия коронавируса дает о себе знать. Даже в поле некоторые виноградари работают в масках.
В этом году на перерабатывающие заводы свой урожай винограда сдали уже 15 тысяч фермеров
В этом году на перерабатывающие заводы свой урожай винограда сдали уже 15 тысяч фермеров
Министерство сельского хозяйства Грузии ждет большой урожай. В планах государства - переработка на заводах до 300 тысяч тонн винограда.
Министерство сельского хозяйства Грузии ждет большой урожай. В планах государства - переработка на заводах до 300 тысяч тонн винограда.
Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда "ркацители" и "кахури мцване", которые выращивают в Кахети.
Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда "ркацители" и "кахури мцване", которые выращивают в Кахети.
Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона.
Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона.
А тем временем в виноградниках кипит работа. И не только. Практически каждый вечер ртвели сопровождается застольями, часто с исполнением народных песен и танцев.
А тем временем в виноградниках кипит работа. И не только. Практически каждый вечер ртвели сопровождается застольями, часто с исполнением народных песен и танцев.