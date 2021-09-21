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Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото
Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото
Осенью в Грузии проходит ртвели - это не просто сбор урожая винограда, а настоящий долгий праздник с древними традициями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия... 21.09.2021, Sputnik Грузия
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Проведение ртвели зависит от начала сбора урожая винограда в регионах страны. В сентябре ртвели проходит в Восточной Грузии и в октябре - в Западной. Чем более жаркое и засушливое лето, тем сбор урожая винограда начинается раньше. На ртвели обычно съезжаются родственники и друзья виноделов, это и семейный праздник. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Ртвели в разгаре: как в Грузии собирают урожай винограда - фото

14:20 21.09.2021
142
Осенью в Грузии проходит ртвели - это не просто сбор урожая винограда, а настоящий долгий праздник с древними традициями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходит ртвели в регионе Кахети на востоке страны
Проведение ртвели зависит от начала сбора урожая винограда в регионах страны. В сентябре ртвели проходит в Восточной Грузии и в октябре - в Западной. Чем более жаркое и засушливое лето, тем сбор урожая винограда начинается раньше. На ртвели обычно съезжаются родственники и друзья виноделов, это и семейный праздник.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Stringer

Так сейчас проходит ртвели на востоке Грузии, в регионе Кахети.

Так сейчас проходит ртвели на востоке Грузии, в регионе Кахети. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так сейчас проходит ртвели на востоке Грузии, в регионе Кахети.

© photo: Sputnik / Stringer

Ртвели - это не просто сбор урожая винограда, но и радостное событие, которое ждут с нетерпением.

Ртвели - это не просто сбор урожая винограда, но и радостное событие, которое ждут с нетерпением. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ртвели - это не просто сбор урожая винограда, но и радостное событие, которое ждут с нетерпением.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции на ртвели приезжают родственники и друзья виноделов.

По традиции на ртвели приезжают родственники и друзья виноделов. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции на ртвели приезжают родственники и друзья виноделов.

© photo: Sputnik / Stringer

Сбор винограда идет целый день. Начинается ртвели с раннего утра и длится целый день до вечера.

Сбор винограда идет целый день. Начинается ртвели с раннего утра и длится целый день до вечера. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сбор винограда идет целый день. Начинается ртвели с раннего утра и длится целый день до вечера.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на большой человеческий труд, ртвели - это настоящий многодневный праздник для виноделов.

Несмотря на большой человеческий труд, ртвели - это настоящий многодневный праздник для виноделов. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на большой человеческий труд, ртвели - это настоящий многодневный праздник для виноделов.

© photo: Sputnik / Stringer

Все работы ведутся с радостным настроением. Кажется, что люди работают без устали.

Все работы ведутся с радостным настроением. Кажется, что люди работают без устали. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все работы ведутся с радостным настроением. Кажется, что люди работают без устали.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем пандемия коронавируса дает о себе знать. Даже в поле некоторые виноградари работают в масках.

Тем временем пандемия коронавируса дает о себе знать. Даже в поле некоторые виноградари работают в масках. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тем временем пандемия коронавируса дает о себе знать. Даже в поле некоторые виноградари работают в масках.

© photo: Sputnik / Stringer

В этом году на перерабатывающие заводы свой урожай винограда сдали уже 15 тысяч фермеров

В этом году на перерабатывающие заводы свой урожай винограда сдали уже 15 тысяч фермеров - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этом году на перерабатывающие заводы свой урожай винограда сдали уже 15 тысяч фермеров

© photo: Sputnik / Stringer

Министерство сельского хозяйства Грузии ждет большой урожай. В планах государства - переработка на заводах до 300 тысяч тонн винограда.

Министерство сельского хозяйства Грузии ждет большой урожай. В планах государства - переработка на заводах до 300 тысяч тонн винограда. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Министерство сельского хозяйства Грузии ждет большой урожай. В планах государства - переработка на заводах до 300 тысяч тонн винограда.

© photo: Sputnik / Stringer

Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда "ркацители" и "кахури мцване", которые выращивают в Кахети.

Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда &quot;ркацители&quot; и &quot;кахури мцване&quot;, которые выращивают в Кахети. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для помощи фермерам в качестве субсидий государством выделено 100 миллионов лари. Эти средства направляются на закупку сортов винограда "ркацители" и "кахури мцване", которые выращивают в Кахети.

© photo: Sputnik / Stringer

Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона.

Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Координирует проведение Ртвели-2021 оперативный штаб в городе Телави. Туда стекается информация со всего региона.

© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем в виноградниках кипит работа. И не только. Практически каждый вечер ртвели сопровождается застольями, часто с исполнением народных песен и танцев.

А тем временем в виноградниках кипит работа. И не только. Практически каждый вечер ртвели сопровождается застольями, часто с исполнением народных песен и танцев. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем в виноградниках кипит работа. И не только. Практически каждый вечер ртвели сопровождается застольями, часто с исполнением народных песен и танцев.

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