https://sputnik-georgia.ru/20210921/stavki-prinimayutsya-vernetsya-li-saakashvili-v-gruziyu-259776960.html

Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?

Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?

Заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления вызвало ажиотаж в... 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T17:33+0400

2021-09-21T17:33+0400

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Вернется Саакашвили на самом деле или это очередное громкое заявление к выборам? С прогнозами на у тему высказались все, кому не лень, осталось только открыть тотализатор и делать ставки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, мультимедиа, карикатуры, местные выборы, выборы