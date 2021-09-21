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Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?
Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?
Заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления вызвало ажиотаж в... 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T17:33+0400
2021-09-21T17:33+0400
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Вернется Саакашвили на самом деле или это очередное громкое заявление к выборам? С прогнозами на у тему высказались все, кому не лень, осталось только открыть тотализатор и делать ставки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, мультимедиа, карикатуры, местные выборы, выборы
Ставки принимаются: вернется ли Саакашвили в Грузию?
17:33 21.09.2021 (обновлено: 17:47 21.09.2021)
Заявление третьего президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления вызвало ажиотаж в политических кругах
Вернется Саакашвили на самом деле или это очередное громкое заявление к выборам? С прогнозами на у тему высказались все, кому не лень, осталось только открыть тотализатор и делать ставки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.