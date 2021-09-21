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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/supruga-kakhi-kaladze-nachala-vesti-sobstvennyy-youtube-kanal-259774001.html
Супруга Кахи Каладзе начала вести собственный YouTube-канал
Супруга Кахи Каладзе начала вести собственный YouTube-канал
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Супруга мэра Тбилиси Кахи Каладзе дизайнер Ануки Арешидзе начала вести свой YouTube-канал и уже поделилась первым влогом со... 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T18:18+0400
2021-09-21T18:18+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
кахети
ануки арешидзе
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Супруга мэра Тбилиси Кахи Каладзе дизайнер Ануки Арешидзе начала вести свой YouTube-канал и уже поделилась первым влогом со подписчиками.Ануки Арешидзе опубликовала один "ознакомительный" ролик, в котором показала короткие кадры из своей жизни, чтобы зрители немного ближе узнали ее. А первым эпизодом восьмиминутного ролика стал влог из региона Кахети (Восточная Грузия), где у родителей Ануки есть дом и земля, на которой они занимаются сельским хозяйством."Это идеальное место, куда вы можете сбежать и спрятаться от суеты городской жизни. И поверьте мне, все, что я вижу в этом эпизоде, приносит мне счастье!" - говорит Арешидзе в описании влога об этом месте.Видео уже набрало более 80 тысяч просмотров, а пользователи оставляют положительные комментарии.Ануки Арешидзе – успешный дизайнер и мать четырех мальчиков. Бренд Ануки Арешидзе знают модники в разных странах мира. В ее серебристом тренче появлялась одна из участниц реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои Кардашьян, а до нее в похожем блестящем костюме вышла на сцену певица Джесси Джей.Показы коллекций Арешидзе проходят вместе с такими известными брендами, как BVLGARI, FURLA, LAURA STRAMBI. В 2017 году бренд ANOUKI стал официальным членом Недели моды в Милане.Первую личную коллекцию с участием всемирно известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы, а коллекции продаются в монобутиках в Тбилиси и Батуми, а также в ее онлайн-магазине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, кахети, ануки арешидзе, грузинский шоу-бизнес

Супруга Кахи Каладзе начала вести собственный YouTube-канал

18:18 21.09.2021
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© photo: Anouki Areshidze / FBДизайнер и блогер Ануки Арешидзе
Дизайнер и блогер Ануки Арешидзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Anouki Areshidze / FB
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Супруга мэра Тбилиси Кахи Каладзе дизайнер Ануки Арешидзе начала вести свой YouTube-канал и уже поделилась первым влогом со подписчиками.
Ануки Арешидзе опубликовала один "ознакомительный" ролик, в котором показала короткие кадры из своей жизни, чтобы зрители немного ближе узнали ее. А первым эпизодом восьмиминутного ролика стал влог из региона Кахети (Восточная Грузия), где у родителей Ануки есть дом и земля, на которой они занимаются сельским хозяйством.
"Это идеальное место, куда вы можете сбежать и спрятаться от суеты городской жизни. И поверьте мне, все, что я вижу в этом эпизоде, приносит мне счастье!" - говорит Арешидзе в описании влога об этом месте.
Видео уже набрало более 80 тысяч просмотров, а пользователи оставляют положительные комментарии.
Ануки Арешидзе – успешный дизайнер и мать четырех мальчиков. Бренд Ануки Арешидзе знают модники в разных странах мира. В ее серебристом тренче появлялась одна из участниц реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Хлои Кардашьян, а до нее в похожем блестящем костюме вышла на сцену певица Джесси Джей.
Показы коллекций Арешидзе проходят вместе с такими известными брендами, как BVLGARI, FURLA, LAURA STRAMBI. В 2017 году бренд ANOUKI стал официальным членом Недели моды в Милане.
Первую личную коллекцию с участием всемирно известной супермодели Ирины Шейк Арешидзе представила в 2013 году в Киеве. С тех пор каждое ее шоу неизменно собирает полные залы, а коллекции продаются в монобутиках в Тбилиси и Батуми, а также в ее онлайн-магазине.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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