https://sputnik-georgia.ru/20210921/tekhas-ne-mozhet-spravitsya-s-naplyvom-nelegalnykh-migrantov-i-prosit-pomoschi-259755910.html

Техас не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов и просит помощи

Техас не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов и просит помощи

В приграничном городке Дель Рио в штате Техас скопилось уже до 16 тысяч нелегальных мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T08:33+0400

2021-09-21T08:33+0400

2021-09-21T08:33+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ситуацию в Техасе губернатор штата Грег Эббот считает настолько серьезной, что счел нужным обратиться к президенту США Джо Байдену за помощью, сообщает РИА Новости.Эббот призвал президента объявить в штате режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В данное время на окраине приграничного городка Дель Рио скопились порядка 16 тысяч претендентов на убежище в США, которые живут без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.Эббот говорит, что мигранты, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, нуждаются в пище, воде и медикаментах, которыми власти штата не в состоянии их обеспечить. По его данным, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.

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в мире, сша, мигранты