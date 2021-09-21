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Техас не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов и просит помощи
Техас не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов и просит помощи
В приграничном городке Дель Рио в штате Техас скопилось уже до 16 тысяч нелегальных мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США 21.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ситуацию в Техасе губернатор штата Грег Эббот считает настолько серьезной, что счел нужным обратиться к президенту США Джо Байдену за помощью, сообщает РИА Новости.Эббот призвал президента объявить в штате режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В данное время на окраине приграничного городка Дель Рио скопились порядка 16 тысяч претендентов на убежище в США, которые живут без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.Эббот говорит, что мигранты, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, нуждаются в пище, воде и медикаментах, которыми власти штата не в состоянии их обеспечить. По его данным, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.
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в мире, сша, мигранты

Техас не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов и просит помощи

08:33 21.09.2021
690
© photo: Sputnik / Jesus Alvarado / Перейти в фотобанкМигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США
Мигранты из Гондураса, направляющиеся, в составе каравана, по территории Мексики в направлении границы с США - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Jesus Alvarado
/
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В приграничном городке Дель Рио в штате Техас скопилось уже до 16 тысяч нелегальных мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Ситуацию в Техасе губернатор штата Грег Эббот считает настолько серьезной, что счел нужным обратиться к президенту США Джо Байдену за помощью, сообщает РИА Новости.
Эббот призвал президента объявить в штате режим чрезвычайного положения в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В данное время на окраине приграничного городка Дель Рио скопились порядка 16 тысяч претендентов на убежище в США, которые живут без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.

"Я прошу издать чрезвычайную декларацию для штата Техас ввиду продолжающегося пограничного кризиса, который обрел такие масштабы и продолжительность, что 31 мая 2021 года я официально признал ситуацию бедствием", – сказано в послании губернатора.

Эббот говорит, что мигранты, проникшие в США из Мексики через реку Рио-Гранде, нуждаются в пище, воде и медикаментах, которыми власти штата не в состоянии их обеспечить. По его данным, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.
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