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Телевышка в Тбилиси светилась цветами флага Армении

Телевышка в Тбилиси светилась цветами флага Армении

Армения 21 сентября отмечает 30 годовщину провозглашения независимости страны 21.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Тбилисская телевышка на горе Мтацминда в ночь на 21 сентября светилась цветами флага Армении, говорится в сообщении на сайте посольства Армении в Грузии.Так в Тбилиси отметили День независимости Армении.Армения 21 сентября отмечает 30 годовщину провозглашения независимости страны. Главное праздничное мероприятия запланировано на центральной площади Еревана.Тбилисская башня окрасится в цвета флага Туркменистана>>Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года, была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армении. Верховного Совета Армении 21 сентября 1991 года провел референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности. 94,99% граждан, проголосовали "за".Дипломатические отношения Грузия и Армения установили 17 июля 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в самых разных сферах. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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