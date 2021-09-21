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Телевышка в Тбилиси светилась цветами флага Армении
Телевышка в Тбилиси светилась цветами флага Армении
Армения 21 сентября отмечает 30 годовщину провозглашения независимости страны 21.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Тбилисская телевышка на горе Мтацминда в ночь на 21 сентября светилась цветами флага Армении, говорится в сообщении на сайте посольства Армении в Грузии.Так в Тбилиси отметили День независимости Армении.Армения 21 сентября отмечает 30 годовщину провозглашения независимости страны. Главное праздничное мероприятия запланировано на центральной площади Еревана.Тбилисская башня окрасится в цвета флага Туркменистана&gt;&gt;Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года, была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армении. Верховного Совета Армении 21 сентября 1991 года провел референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности. 94,99% граждан, проголосовали "за".Дипломатические отношения Грузия и Армения установили 17 июля 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в самых разных сферах. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, армения, день независимости

Телевышка в Тбилиси светилась цветами флага Армении

10:07 21.09.2021 (обновлено: 10:11 21.09.2021)
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© Facebook / Embassy of Armenia to Georgia Тбилисская телевышка, подсвеченная в цвета флага Армении
 Тбилисская телевышка, подсвеченная в цвета флага Армении - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Facebook / Embassy of Armenia to Georgia
Армения 21 сентября отмечает 30 годовщину провозглашения независимости страны
ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Тбилисская телевышка на горе Мтацминда в ночь на 21 сентября светилась цветами флага Армении, говорится в сообщении на сайте посольства Армении в Грузии.
Так в Тбилиси отметили День независимости Армении.
Армения 21 сентября отмечает 30 годовщину провозглашения независимости страны. Главное праздничное мероприятия запланировано на центральной площади Еревана.
Тбилисская башня окрасится в цвета флага Туркменистана>>
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года, была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армении.
Верховного Совета Армении 21 сентября 1991 года провел референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности. 94,99% граждан, проголосовали "за".
Дипломатические отношения Грузия и Армения установили 17 июля 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в самых разных сферах. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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