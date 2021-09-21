https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-tbilisi-zavezli-novuyu-partiyu-avtobusov-i-mikroavtobusov-259767377.html

В Тбилиси завезли новую партию автобусов и микроавтобусов

В Тбилиси завезли новую партию автобусов и микроавтобусов

ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупила новую партию автобусов и микроавтобусов, которые в ближайшее время начнут курсировать по улицам города. 21.09.2021, Sputnik Грузия

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каха каладзе

новые автобусы

микроавтобусы

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ТБИЛИСИ, 21 cен — Sputnik. Мэрия Тбилиси закупила новую партию автобусов и микроавтобусов, которые в ближайшее время начнут курсировать по улицам города.Новый общественный транспорт столицы представил жителям города мэр Тбилиси Каха Каладзе.Всего в столицу в этом году завезут 180 единиц 8-метровых автобусов марки ISUZU и 300 микроавтобусов марки Ford. Часть из них уже в Тбилиси.По его словам, 35 новых автобусов начнут обслуживать жителей столицу с 23 сентября. Остальная часть будет завезена до февраля 2022 года."В будущем году мы планируем приобрести 200 единиц 18-метровых автобусов, которые будут передвигаться на конкретных маршрутах. Безусловно, данное решение принято с учетом узких улиц. Передвижение 18-метровых автобусов будет невозможно и специально выделены конкретные линии, где они будут передвигаться", – отметил Каладзе.Как отметил мэр, параллельно обновлению транспорта в столице будет обустроена соответствующая дорожная инфраструктура."Самое главное – необходимо сделать все, чтобы в столице были выделены конкретные места на дорогах, где автобус сможет передвигаться без всяких препятствий", – отметил Каладзе.Автобусы марки ISUZU стандарта Евро-6, работающие на дизельном двигателе. Рассчитаны на 53 пассажира, из них 21 – посадочные места. Автобусы полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. В автобусе есть Wi-Fi-модем, также современная система отопления, кондиционирования и вентиляции.Стоимость проекта автобусов 21 289 768 евро.С 23 сентября старые автобусы будут заменены на новые на автобусной линии № 67 и № 101, а на автобусной линии №№ 7, 42 и 60 увеличится их количество, и время ожидания сократится до 15 минут.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, новые автобусы, микроавтобусы