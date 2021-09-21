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Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти
Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 28,7% и составил 1 899,1 миллиона долларов 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T09:01+0400
2021-09-21T09:01+0400
экономика
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика грузии
статистика
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 22,3% по сравнению с январем-августом прошлого года и составил примерно 8,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Согласно предварительным данным "Сакстата", импорт в январе-августе 2021 года составил более 6 миллиардов долларов, что на 20,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с января по август составил примерно 3,5 миллиарда долларов, что представляет собой 39,9% от всего внешнеторгового оборота.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-августе 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 82,5%, трикотажных изделий – на 63,9%, фундука и других орехов – на 58%. В то же время, экспорт с начала 2021 года упал лишь на лекарственные средства – на 0,1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 203,4%, вычислительных машин и их блоков – на 114,8%, грузовых автомобилей – 78,9%, нефти и нефтепродуктов – на 51,3%, медных руд и концентратов – 37,6%.В то же время, импорт пшеницы упал на 14,9%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 2,8%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", экономика грузии, статистика

Внешняя торговля Грузии: экспорт продолжает рекордно расти

09:01 21.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliБатумский грузовой морской порт - грузовое судно и портовые краны
Батумский грузовой морской порт - грузовое судно и портовые краны - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 28,7% и составил 1 899,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот с начала 2021 года вырос на 22,3% по сравнению с январем-августом прошлого года и составил примерно 8,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Согласно предварительным данным "Сакстата", импорт в январе-августе 2021 года составил более 6 миллиардов долларов, что на 20,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года
© Sputnik
Отрицательный торговый баланс Грузии с января по август составил примерно 3,5 миллиарда долларов, что представляет собой 39,9% от всего внешнеторгового оборота.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года, экспорт
© Sputnik
В январе-августе 2021 года больше всех вырос экспорт ферросплавов – на 82,5%, трикотажных изделий – на 63,9%, фундука и других орехов – на 58%. В то же время, экспорт с начала 2021 года упал лишь на лекарственные средства – на 0,1%.
Экспорт произведенной в Грузии продукции (т. е. без учета реэкспорта) вырос на 28,7% и составил 1 899,1 миллиона долларов. Вывоз местной продукции в общем объеме экспорта составляет 72,7,%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-август 2021 года, импорт
© Sputnik
С начала 2021 года вырос импорт вакцины, крови, иммунных продуктов на 203,4%, вычислительных машин и их блоков – на 114,8%, грузовых автомобилей – 78,9%, нефти и нефтепродуктов – на 51,3%, медных руд и концентратов – 37,6%.
В то же время, импорт пшеницы упал на 14,9%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 2,8%.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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