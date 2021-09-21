https://sputnik-georgia.ru/20210921/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-ustupila-shvetsii-v-otborochnom-matche-chm-2023-259784547.html

Женская сборная Грузии по футболу уступила Швеции в отборочном матче ЧМ-2023

Женская сборная Грузии по футболу уступила Швеции в отборочном матче ЧМ-2023

Сборные Грузии и Швеции выступают в отборочной группе "А" вместе с командами Финляндии, Ирландии и Словакии 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T23:13+0400

2021-09-21T23:13+0400

2021-09-21T23:54+0400

спорт

новости

грузия

футбол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/01/250224630_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_92f29d106f16f1dd1c335c28109b2b97.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен – Sputnik. Женская сборная Грузии по футболу уступила Швеции 0:4 в Гетеборге в отборочном матче ЧМ-2023.Скандинавские футболистки забили по два мяча в концовке каждого из таймов. До перерыва отличились Филипа Ангелдаль (40), а в уже компенсированное арбитром время свою фамилию на табло зажгла Магдалена Эриксон.Грузинские футболистки продержались против бронзовых призерок ЧМ-2019 практически весь второй тайм, но в концовке все же пропустили два гола. Дублем отметилась Каролин Зегер (84 и 90+3).Сборные Грузии и Швеции выступают в отборочной группе "А" вместе с командами Финляндии, Ирландии и Словакии.После двух проведенных матчей Швеция является единоличным лидером группы. В первой игре подопечные Петера Герхардсена обыграли Словакию со счетом 1:0.Следующий отборочный матч ЧМ-2023 женская сборная Грузии проведет в Тбилиси 21 октября против Финляндии.В отборочном турнире ЧМ-2023, который пройдет в августе в Австралии и Новой Зеландии, в Европе принимают участие 51 сборная, разбитых на девять групп. Победитель каждой группы получит прямую путевку на турнир, а команды, занявшие вторые места, примут участие в плей-офф.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210501/Zhenskaya-sbornaya-Gruzii-po-futbolu-uznala-sopernits-po-otboru-na-ChM-2023-251622681.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, футбол