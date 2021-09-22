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Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
В Тбилиси уже четвертый раз пройдут выборы мэра, и на этот раз число претендентов на кресло главы столицы стало рекордным – 16 кандидатов на 1,2 миллиона... 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T17:51+0400
2021-09-22T17:51+0400
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георгий гахария
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Все кандидаты партийные – за ними стоит одна или несколько команд, которые обеспечат, как минимум, несколько тысяч голосов.В отличие от предыдущих выборов мэра столицы, четверть кандидатов женщины, и если кто-то из них сможет выиграть выборы, то у Тбилиси впервые будет мэр – женщина.Однако грузинские избиратели при выборе будущего мэра руководствуются не только полом или партийностью кандидата, но и его оригинальностью и харизматичностью.Sputnik Грузия расскажет вам о самых ярких кандидатах в мэры Тбилиси.Футболист, энергетик, мэр…Одним из самых запоминающихся кандидатов в мэры Тбилиси, безусловно, является действующий глава столицы Каха Каладзе, представляющий правящую партию "Грузинская мечта".В своей биографии Каладзе успел отметится и как игрок итальянского футбольного клуба "Милан", игрок Национальной сборной по футболу, обладатель кубка Лиги чемпионов.После заката футбольной карьеры он стал активно заниматься политикой и в 2012 году ко всеобщему удивлению стал вице-премьером и министром энергетики Грузии, а в 2014 занял пост мэра Тбилиси.Сейчас Каладзе играет далеко не самую последнюю роль в грузинской политике, занимая пост генсекретаря правящей партии.Бывший заключенный Не менее яркой фигурой является и главный конкурент Каладзе на выборах - лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.За последние 10 лет Мелия сделал яркую карьеру, пройдя стремительный путь от мелкого чиновника мэрии Тбилиси до лидера партии, успев побывать за решеткой и стать главным фактором политического кризиса в стране.Мелия дважды лишался депутатской неприкосновенности и депутатских полномочий, его арест в офисе партии за неуплату залога по делу о штурме парламента в июне 2019 года стал одним из главных событий политической жизни этого года и спровоцировал кризис даже в самой правящей партии.Выдвижение Мелия на пост мэра Тбилиси стало частью глобального партийного передела в Грузии, сумевшего объединить часть разрозненной грузинской оппозиции от "Европейской Грузии" до "Гирчи".БунтарьТретьей яркий персонаж списка кандидатов в мэры – бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, имя которого в представлении грузинских избирателей связано и с Каладзе, и с Мелия.Именно Георгий Гахария – бывший член политсовета "Грузинской мечты" и самый рейтинговый политик власти, будучи еще министром внутренних дел Грузии, стоял за выявлением вины Мелия во время попытки штурма парламента в 2019 году, а позже уже в 2021 году, когда планировался арест Мелия, ушел с поста премьер-министра, отсрочив его задержание на несколько дней. До сих пор мнения экспертов на тему, на чьей стороне Гахария расходятся: часть считает его тайным проектом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, а другая часть – проектом "Нацдвижения".Бывший выпускник московского университета, бывший бизнес-омбудсмен, бывший министр внутренних дел и бывший премьер-министр Георгий Гахария теперь представляет свою партию "Для Грузии" и пользуется особой популярностью в социальных сетях, особенно среди их женской части.Необычный кандидатЕсть среди кандидатов в мэры и самый необычный кандидат. Знакомьтесь: Аринзе Ричард Огбунуджу - уроженец Нигерии, который идет на выборы от партии "Наша объединенная Грузия".Он уже 20 лет живет в Грузии и является гражданином этой страны. Выходец из Африки в Грузии занимается бизнесом и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.АктивистыКроме ярких индивидуальностей в списке есть и известные тбилисскому обществу активисты.Таким ярким активистом является лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. Сначала она запомнилась своими громкими скандалами в высшем совете юстиции, представляя в нем президента Грузии, а после - своими акциями протеста на острые социальные темы. Особо яро кандидат в мэры борется с игроманией, однако засветилась она и в акциях против запрета общественного транспорта в период пандемии.Другой активист Михаил Кумсишвили баллотируется от "Лейбористской партии". Обществу он запомнился как лидер протестного движения "Габеде", созданного молодежью. Имя Кумсишвили часто оказывалось в списке задержанных во время стычек с полицией за последние два года. Организация Кумсишвили часто устраивала акции у административных зданий, полиции, парламента, протестуя против власти и ее действий.Женщины-кандидатыСреди многочисленной плеяды мужчин в списке кандидатов оказались три неизвестные широкой публике женщины. Одна из них молодая Кетеван Накашидзе, упоминания о которой нет ни в одном СМИ. Она представляет партию "За социальную справедливость", однако политического опыта у нее нет. Нет большого опыта и у Анна Бибилашвили от партии "Лело для Грузии". До прихода в партию она работала архитектором и читала лекции.Зато кандидат от политического объединения "Третья сила" Тамар Кекенадзе опыт в политике все же имеет. Она уже год возглавляет мелкую политическую силу "Свободные демократы".Старая гвардияНемало в списке кандидатов и представителей так называемой старой гвардии. Среди них - бессменный член "Альянса патриотов" Георгий Ониани, основатель организации "Мамулишвилеби" Георгий Кутателадзе, председатель партии "Мамули" Теймураз Бобохидзе, основатель партии "Будущая Грузия" Георгий Лагидзе, представитель "Социалистической партии трудящихся" Евгени Гвиниашвишвили, известный в свое время адвокат Заза Хатиашвили от партии "Свободная Грузия" и бессменный лидер партии "Зеленых" Георгий Гачечиладзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, аналитика, обзоры, тбилиси, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы, выборы

Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси

17:51 22.09.2021
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© photo : press-service of the Tbilisi City HallКаха Каладзе встречается с избирателями
Каха Каладзе встречается с избирателями - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
Все материалы
В Тбилиси уже четвертый раз пройдут выборы мэра, и на этот раз число претендентов на кресло главы столицы стало рекордным – 16 кандидатов на 1,2 миллиона жителей
Все кандидаты партийные – за ними стоит одна или несколько команд, которые обеспечат, как минимум, несколько тысяч голосов.
В отличие от предыдущих выборов мэра столицы, четверть кандидатов женщины, и если кто-то из них сможет выиграть выборы, то у Тбилиси впервые будет мэр – женщина.
Однако грузинские избиратели при выборе будущего мэра руководствуются не только полом или партийностью кандидата, но и его оригинальностью и харизматичностью.
Sputnik Грузия расскажет вам о самых ярких кандидатах в мэры Тбилиси.

Футболист, энергетик, мэр…

Одним из самых запоминающихся кандидатов в мэры Тбилиси, безусловно, является действующий глава столицы Каха Каладзе, представляющий правящую партию "Грузинская мечта".
В своей биографии Каладзе успел отметится и как игрок итальянского футбольного клуба "Милан", игрок Национальной сборной по футболу, обладатель кубка Лиги чемпионов.
© photo : press-service of the Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Каха Каладзе
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
После заката футбольной карьеры он стал активно заниматься политикой и в 2012 году ко всеобщему удивлению стал вице-премьером и министром энергетики Грузии, а в 2014 занял пост мэра Тбилиси.
Сейчас Каладзе играет далеко не самую последнюю роль в грузинской политике, занимая пост генсекретаря правящей партии.

Бывший заключенный

Не менее яркой фигурой является и главный конкурент Каладзе на выборах - лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
За последние 10 лет Мелия сделал яркую карьеру, пройдя стремительный путь от мелкого чиновника мэрии Тбилиси до лидера партии, успев побывать за решеткой и стать главным фактором политического кризиса в стране.
© photo : Nika Melia / FBНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Ника Мелия
© photo : Nika Melia / FB
Мелия дважды лишался депутатской неприкосновенности и депутатских полномочий, его арест в офисе партии за неуплату залога по делу о штурме парламента в июне 2019 года стал одним из главных событий политической жизни этого года и спровоцировал кризис даже в самой правящей партии.
Выдвижение Мелия на пост мэра Тбилиси стало частью глобального партийного передела в Грузии, сумевшего объединить часть разрозненной грузинской оппозиции от "Европейской Грузии" до "Гирчи".

Бунтарь

Третьей яркий персонаж списка кандидатов в мэры – бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, имя которого в представлении грузинских избирателей связано и с Каладзе, и с Мелия.
Именно Георгий Гахария – бывший член политсовета "Грузинской мечты" и самый рейтинговый политик власти, будучи еще министром внутренних дел Грузии, стоял за выявлением вины Мелия во время попытки штурма парламента в 2019 году, а позже уже в 2021 году, когда планировался арест Мелия, ушел с поста премьер-министра, отсрочив его задержание на несколько дней.
© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Георгий Гахария
© press-service of George Gakharia
До сих пор мнения экспертов на тему, на чьей стороне Гахария расходятся: часть считает его тайным проектом основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, а другая часть – проектом "Нацдвижения".
Бывший выпускник московского университета, бывший бизнес-омбудсмен, бывший министр внутренних дел и бывший премьер-министр Георгий Гахария теперь представляет свою партию "Для Грузии" и пользуется особой популярностью в социальных сетях, особенно среди их женской части.

Необычный кандидат

Есть среди кандидатов в мэры и самый необычный кандидат. Знакомьтесь: Аринзе Ричард Огбунуджу - уроженец Нигерии, который идет на выборы от партии "Наша объединенная Грузия".
Он уже 20 лет живет в Грузии и является гражданином этой страны. Выходец из Африки в Грузии занимается бизнесом и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.
© Facebook / Hrm Eze Agunechembaარინზე რიჩარდ ოგბუნუჯუ
არინზე რიჩარდ ოგბუნუჯუ - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
არინზე რიჩარდ ოგბუნუჯუ
© Facebook / Hrm Eze Agunechemba

Активисты

Кроме ярких индивидуальностей в списке есть и известные тбилисскому обществу активисты.
Таким ярким активистом является лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. Сначала она запомнилась своими громкими скандалами в высшем совете юстиции, представляя в нем президента Грузии, а после - своими акциями протеста на острые социальные темы. Особо яро кандидат в мэры борется с игроманией, однако засветилась она и в акциях против запрета общественного транспорта в период пандемии.
© photo: Anna Dolidze / FBАна Долидзе
Ана Долидзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Ана Долидзе
© photo: Anna Dolidze / FB
Другой активист Михаил Кумсишвили баллотируется от "Лейбористской партии". Обществу он запомнился как лидер протестного движения "Габеде", созданного молодежью. Имя Кумсишвили часто оказывалось в списке задержанных во время стычек с полицией за последние два года. Организация Кумсишвили часто устраивала акции у административных зданий, полиции, парламента, протестуя против власти и ее действий.

Женщины-кандидаты

Среди многочисленной плеяды мужчин в списке кандидатов оказались три неизвестные широкой публике женщины. Одна из них молодая Кетеван Накашидзе, упоминания о которой нет ни в одном СМИ. Она представляет партию "За социальную справедливость", однако политического опыта у нее нет. Нет большого опыта и у Анна Бибилашвили от партии "Лело для Грузии". До прихода в партию она работала архитектором и читала лекции.
Зато кандидат от политического объединения "Третья сила" Тамар Кекенадзе опыт в политике все же имеет. Она уже год возглавляет мелкую политическую силу "Свободные демократы".

Старая гвардия

Немало в списке кандидатов и представителей так называемой старой гвардии. Среди них - бессменный член "Альянса патриотов" Георгий Ониани, основатель организации "Мамулишвилеби" Георгий Кутателадзе, председатель партии "Мамули" Теймураз Бобохидзе, основатель партии "Будущая Грузия" Георгий Лагидзе, представитель "Социалистической партии трудящихся" Евгени Гвиниашвишвили, известный в свое время адвокат Заза Хатиашвили от партии "Свободная Грузия" и бессменный лидер партии "Зеленых" Георгий Гачечиладзе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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