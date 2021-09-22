https://sputnik-georgia.ru/20210922/aktivizatsiya-kontaktov-mezhdu-rossiey-i-gruziey-kak-regionalnykh-posrednikov-neizbezhna-259799960.html

Активизация контактов России и Грузии как региональных посредников неизбежна

Активизация контактов России и Грузии как региональных посредников неизбежна

Мир на Южном Кавказе с участием Грузии. Как это возможно и насколько он выгоден Грузии. Об этом размышляет главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно... 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T14:39+0400

2021-09-22T14:39+0400

2021-09-22T15:12+0400

россия

грузия

аналитика

колумнисты

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23853/26/238532688_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_600dacd5b4034919e87cad3e953a6ae0.jpg

Завершение Карабахского конфликта не только спасло жизни азербайджанским и армянским военным - потенциальным жертвам бесконечной и бессмысленной войны, а положило начало процессу по преобразованию Южного Кавказа в остров стабильности и процветания.Вслед за Россией – главным посредником между Арменией и Азербайджаном, разместившей в Нагорном Карабахе миротворческий контингент, в роли посредника пробует себя и Грузия, премьер-министром которой после 5-летнего перерыва вернулся Ираклий Гарибашвили. Благодаря активному посредничеству Гарибашвили Азербайджан в июне текущего года передал Армении 15 военнопленных, получив взамен карту минирования района боевых действий. Сейчас Гарибашвили, после встреч с главами Турции, Азербайджана, Армении и при их согласии, выполняет роль посредника в открытии Сюникского коридора (также называют Зангезурским и Мегринским – ред.), который свяжет западные районы Азербайджана с Нахичеванской автономией.Если заглянуть в историю, есть один забавный эпизод. На первой встрече с новыми подчиненными министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе пошутил: Грузия – тоже "маленькая лодка" на Черном море, но как посредник на Южном Кавказе имеет перед Россией одно эксклюзивное преимущество. Оно не только в том, что Грузия – транспортный хаб, граничащий со всеми странами региона – Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией, и даже не в том, что в Грузии компактно проживают сотни тысяч азербайджанцев и армян. Статус-кво Российской Федерации – члена ОДКБ и ЕАЭС, куда входит Армения – не позволяет Москве быть столь гибким посредником как Тбилиси, несмотря на стратегическое партнерство с Азербайджаном и Турцией.Предвижу логичный вопрос: "Позвольте, но почему нынешний грузинский премьер заинтересован в открытии Сюникского коридора? После 2008 года Грузия отделена от Абхазии и Цхинвальского региона, а в 2011 году Саакашвили согласился на вступление России в ВТО, "не уточнив", что граница Грузии проходит по Рокскому тоннелю и реке Псоу. В случае открытия Сюникского коридора транзитная функция Грузии еще больше снизится после разблокировки автомобильных и железнодорожных коридоров, связывающие Азербайджан, через Сюникский район Армении, с Нахичеванью и Турцией; Армению, через тот же Сюникскй район, с Ираном и Россией, а в дальнейшем – с Турцией; а Россию, через Азербайджан и Иран – с Арменией и Турцией, Грузия перестанет быть единственным коридором, связывающим Армению с Россией, а Азербайджан с Турцией. Это касается и энергетические коридоров, разве не так?"Активизация контактов между Россией и Грузией, как региональных посредников, неизбежна. Будут транспортные коридоры из России, через Абхазию и Цхинвальский регион, в Армению, Турцию, Азербайджан, и оттуда – в Иран. А пока мнение Москвы и Тбилиси по поводу грузинской границы не совпадает, пусть эти коридоры мониторит посредник – частная швейцарская компания SGS, как предусматривает Соглашение 2011 года. Вот тогда альтернативный грузинский маршрут будет гораздо более удобным и дешевым, чем через Азербайджан-Армению-Нахичевань, причем для всех и в обеих направлениях. Дороги сближают народы, дороги через Сухуми и Цхинвали – это дорога грузин к абхазам и осетинам и наоборот. Кратно увеличится поток российских туристов в Грузию по этим, удобным для россиян, маршрутам, а также резко возрастет экспорт грузинской продукции на российский рынок. Кроме вышеперечисленных транспортных коридоров, учтите преимущества новой дороги, связывающей Россию и Грузию: Шатили-Итум-Кали-Грозный (Чечня), которую, в отличии от маршрута Казбеги-Верхний Ларс-Владикавказ, можно использовать круглогодично.Как мне видится, премьер Гарибашвили, конечно же, руководствуется не только экономическими интересами. Он надеется, что посредническая роль Грузии между Арменией, Азербайджаном и Турцией окажется очень успешной и они, в качестве ответного жеста, станут посредниками в урегулировании территориальных проблем Грузии с Абхазией и Южной Осетией. А пока Грузия и Россия – посредники между Азербайджаном, Турцией и Армений, активизация коммуникаций между ними, вдобавок к существующим (по линии торговли, борьбы с преступностью, энергетики и др.), неизбежна.Урегулирование конфликтов в регионе, несомненно, вызовет недовольство западных партнеров не потому, что вызовет усиление роли России, а потому, что сделает Грузию экономически и политически независимой. Сегодня Грузии впору определиться – какую региональную концепцию она выбирает: "Концепцию региональной черноморской безопасности", которая умерла, так и не родившись, или "Кавказскую платформу". Совмещать оба тренда не получится.А что Грузия, собственно, теряет, отказавшись от "Концепции региональной черноморской безопасности"? Во вступлении в НАТО и ЕС Грузии и Украине отказано, как минимум на ближайшие 10 лет, а будет ли к тому времени НАТО? Англосаксы – США, Великобритания и Австралия – втайне от президента Франции создали новый военный альянс AUKUS. Разгневанная Франция отозвала посла из США и Австралии, которая, из-за вступления в AUKUS, разорвала контракт на 66 млрд долларов с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. ЕС выразил Франции солидарность, а руководство Евросоюза заявило о необходимости создания европейских Вооруженных сил с целью независимости от НАТО и США. Так что до независимости Грузии дела в скором времени никому уже не будет…Мнение автора может не совпадать с позицией радкции

https://sputnik-georgia.ru/20210118/Lavrov-oproverg-zayavleniya-o-planakh-RF-prisoedinit-Karabakh-250638571.html

https://sputnik-georgia.ru/20210103/Tsentr-razminirovaniya-Nagornyy-Karabakh-budut-ot-min-ochischat-esche-20-let-250530811.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Арно Хидирбегишвили https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

россия, грузия, аналитика, колумнисты, грузино-российские отношения