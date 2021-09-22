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Автоматы и сотни патронов: грузинские полицейские изъяли арсенал оружия
Автоматы и сотни патронов: грузинские полицейские изъяли арсенал оружия
Незаконное оружие и сотни боевых патронов изъяли в Тбилиси и Квемо Сванети 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Тбилиси и Квемо Сванети по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию о задержании распространяет пресс-служба МВД Грузии.Обвиняемым грозит от трех до шести лет тюрьмы.По данным ведомства, задержания произошли в разное время. Ранее судимый 47-летний Ц. З. был задержан в селе Твиби Лентехского района. У него изъяли пистолет "Беретта", автомат и шесть патронов.В селе Муцди того же района был задержан гражданин Х. Х. При обыске у него изъяли охотничье ружье, пистолет, десять обойм и 530 боевых патронов.Третий задержанный, также ранее судимый, Д. Т. был арестован в Тбилиси. В результате обыска в доме обвиняемого в Исани-Самгорском районе, на основании постановления судьи, изъяли автомат АК-74, две обоймы и 36 боевых патронов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, оружие

Автоматы и сотни патронов: грузинские полицейские изъяли арсенал оружия

11:21 22.09.2021 (обновлено: 11:26 22.09.2021)
379
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Незаконное оружие и сотни боевых патронов изъяли в Тбилиси и Квемо Сванети
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Тбилиси и Квемо Сванети по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию о задержании распространяет пресс-служба МВД Грузии.
Обвиняемым грозит от трех до шести лет тюрьмы.
По данным ведомства, задержания произошли в разное время. Ранее судимый 47-летний Ц. З. был задержан в селе Твиби Лентехского района. У него изъяли пистолет "Беретта", автомат и шесть патронов.
В селе Муцди того же района был задержан гражданин Х. Х. При обыске у него изъяли охотничье ружье, пистолет, десять обойм и 530 боевых патронов.
Машина патрульной полиции - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2018
Арсенал оружия изъяли у гражданина России на юге Грузии
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Третий задержанный, также ранее судимый, Д. Т. был арестован в Тбилиси. В результате обыска в доме обвиняемого в Исани-Самгорском районе, на основании постановления судьи, изъяли автомат АК-74, две обоймы и 36 боевых патронов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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