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Автоматы и сотни патронов: грузинские полицейские изъяли арсенал оружия

Автоматы и сотни патронов: грузинские полицейские изъяли арсенал оружия

Незаконное оружие и сотни боевых патронов изъяли в Тбилиси и Квемо Сванети 22.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Тбилиси и Квемо Сванети по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию о задержании распространяет пресс-служба МВД Грузии.Обвиняемым грозит от трех до шести лет тюрьмы.По данным ведомства, задержания произошли в разное время. Ранее судимый 47-летний Ц. З. был задержан в селе Твиби Лентехского района. У него изъяли пистолет "Беретта", автомат и шесть патронов.В селе Муцди того же района был задержан гражданин Х. Х. При обыске у него изъяли охотничье ружье, пистолет, десять обойм и 530 боевых патронов.Третий задержанный, также ранее судимый, Д. Т. был арестован в Тбилиси. В результате обыска в доме обвиняемого в Исани-Самгорском районе, на основании постановления судьи, изъяли автомат АК-74, две обоймы и 36 боевых патронов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20180702/Arsenal-oruzhija-izjali-u-grazhdanina-Rossii-na-juge-Gruzii-241066290.html

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