https://sputnik-georgia.ru/20210922/aziatskiy-bank-razvitiya-odobril-gruzii-kredit-v-100-millionov-dollarov-259785595.html

Азиатский банк развития одобрил Грузии кредит в 100 миллионов долларов

Азиатский банк развития одобрил Грузии кредит в 100 миллионов долларов

Общая сумма кредитов, выданных АБР Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи на сумму 28,9 миллиона долларов 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T07:01+0400

2021-09-22T07:01+0400

2021-09-22T08:09+0400

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азиатский банк развития (абр)

государственная электросистема грузии

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов на укрепление энергетического сектора страны, говорится в сообщении АБР.В рамках программы реформирования электроэнергетического сектора АБР будет оказывать содействие в проведении институциональных реформ, направленных на преобразование АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE) в современную, оперативно эффективную и финансово жизнеспособную корпоративную организацию."Эта программа поможет улучшить финансовую стабильность и эффективность энергетического сектора Грузии и освободить фискальное пространство, что позволит правительству лучше распределять ресурсы на критически важные области, такие как восстановление экономики, пострадавшей в результате COVID-19", – заявил главный специалист АБР по энергетике Аднан Тарин.Программа направлена ​​на улучшение финансового и корпоративного управления двух государственных энергетических компаний Грузии.По информации АБР, GSE и ее дочерняя компания "Энерготранс" сейчас сильно зависят от государственного финансирования и внешнего долга. За счет внешнего долга они смогли накопить достаточные финансовые ресурсы для модернизации и расширения своей электроэнергетической инфраструктуры.АБР отмечает и шаги грузинского правительства, направленные на реформирование GSE, включая создание нового устава компании и независимого наблюдательного совета, который разработал новый устав и правовую основу для организации в соответствии с международной практикой и местным законодательством. Правительство также усилило планирование инвестиций GSE, возможности управления долгом и устойчивость к внешним шокам за счет капитализации и увеличения доходов, отмечают в организации.Программа АБР продолжает поддерживать реформы, направленные на улучшение операционной структуры и эффективности GSE, корпоративного управления и институциональной среды, а также финансовой устойчивости.АО "Государственная электросистема Грузии" является крупнейшим владельцем линий электропередачи и подстанций. Оно передает электроэнергию, производимую всеми типами электростанций электрораспределительным компаниям. В компании работают около 1,4 тысячи человек, и ее годовой оборот составляет более 100 миллионов лари.Всего на государственном балансе находится 236 предприятий как широко известных и за пределами страны, так и мелких. Из общего числа предприятий 159 принадлежат центральному правительству, а 77 – местным властям. При этом государство владеет 100% долей в 100 предприятиях, еще в 29 – у него контрольный пакет. Что касается управления предприятиями, то абсолютным большинством управляет министерство экономики.Цель Азиатского банка развития – содействие успешному, многостороннему развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 из азиатского региона.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых многосторонних партнеров. Общая стоимость кредитов, выданных Грузии, составляет 3,92 миллиарда долларов, а проекты технической помощи – на сумму 28,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210225/V-Gruzii-budet-sozdan-Soveta-po-reformirovaniyu-gosudarstvennogo-proizvodstva-250997728.html

https://sputnik-georgia.ru/20210528/Nablyudatelnyy-sovet-sozdan-v-Gosudarstvennoy-elektrosisteme-Gruzii-251865660.html

https://sputnik-georgia.ru/20210501/Aziatskiy-bank-razvitiya-prognoziruet-vozrozhdenie-ekonomiki-Gruzii-251613070.html

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экономика, новости, грузия, азиатский банк развития (абр), государственная электросистема грузии, энергетика грузии