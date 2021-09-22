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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/covid-statistika-v-gruzii-vyzdorovevshikh-za-sutki-bolshe-chem-infitsirovannykh-259790751.html
COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных
COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T12:06+0400
2021-09-22T12:12+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 29 798 тестов и выявлено 2 016 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 600 412 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 024 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 567 797 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 664.Из 2 016 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 708 случаев. В регионах ситуация следующая: На данный момент в Грузии 23 925 активных случаев, из них 5 231 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 199 пациентов тяжелое, из них 310 подключены к аппарату искусственного дыхания. 993 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 19 486.Показатель положительности инфицирования (доля зараженных из общего числа протестированных) по данным на 21 сентября составляет 6,77%, за две недели – 6,92%, за семь дней – 6,48%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных

12:06 22.09.2021 (обновлено: 12:12 22.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 29 798 тестов и выявлено 2 016 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 600 412 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 024 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 567 797 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 664.
Из 2 016 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 708 случаев. В регионах ситуация следующая:
Аджария – 130
Имерети – 289
Квемо Картли – 145
Шида Картли – 103
Гурия – 63
Самегрело - Земо Сванети – 188
Кахети – 301
Мцхета-Мтианети –37
Самцхе-Джавахети – 29
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
На данный момент в Грузии 23 925 активных случаев, из них 5 231 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 199 пациентов тяжелое, из них 310 подключены к аппарату искусственного дыхания. 993 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 19 486.
Показатель положительности инфицирования (доля зараженных из общего числа протестированных) по данным на 21 сентября составляет 6,77%, за две недели – 6,92%, за семь дней – 6,48%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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