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COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных

COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T12:06+0400

2021-09-22T12:06+0400

2021-09-22T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 29 798 тестов и выявлено 2 016 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 600 412 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 024 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 567 797 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 664.Из 2 016 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 708 случаев. В регионах ситуация следующая: На данный момент в Грузии 23 925 активных случаев, из них 5 231 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 199 пациентов тяжелое, из них 310 подключены к аппарату искусственного дыхания. 993 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 19 486.Показатель положительности инфицирования (доля зараженных из общего числа протестированных) по данным на 21 сентября составляет 6,77%, за две недели – 6,92%, за семь дней – 6,48%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19