https://sputnik-georgia.ru/20210922/do-suda-ne-doekhali--troe-prisyazhnykh-popali-v-avariyu-na-vostoke-gruzii-259795830.html

До суда не доехали – трое присяжных попали в аварию на востоке Грузии

До суда не доехали – трое присяжных попали в аварию на востоке Грузии

Все трое пострадавших доставлены в больницу, причины ДТП устанавливает полиция 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T13:38+0400

2021-09-22T13:38+0400

2021-09-22T13:38+0400

происшествия

новости

дтп

грузия - ес

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0f/252588549_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_09d756f92309c4e339529647b1d94ae6.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Трое присяжных, ехавшие из Тбилиси в Телави для вынесения вердикта по делу бывшего полицейского, попали в аварию, информацию о ДТП Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По информации СМИ, состояние пострадавших удовлетворительное. Врачи скорой помощи перевезли их в больницу. На место прибыла патрульная полиция.Прокуратура ужесточила обвинение полицейскому из Восточной Грузии>>На данный момент неизвестно, перенесут ли судебный процесс из-за случившегося ДТП.Дело касается убийства, которое произошло 26 декабря прошлого года в селе Икалто Телавского муниципалитета. Бывший заместитель начальника полиции Телави Вано Зандарашвили выстрелом из табельного пистолета убил директора больницы, 38-летнего Зуру Сачишвили и ранил еще одного человека.Зандарашвили предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.Дело рассматривает суд присяжных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, дтп, грузия - ес, суд