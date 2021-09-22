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До суда не доехали – трое присяжных попали в аварию на востоке Грузии
До суда не доехали – трое присяжных попали в аварию на востоке Грузии
Все трое пострадавших доставлены в больницу, причины ДТП устанавливает полиция 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Трое присяжных, ехавшие из Тбилиси в Телави для вынесения вердикта по делу бывшего полицейского, попали в аварию, информацию о ДТП Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По информации СМИ, состояние пострадавших удовлетворительное. Врачи скорой помощи перевезли их в больницу. На место прибыла патрульная полиция.Прокуратура ужесточила обвинение полицейскому из Восточной Грузии&gt;&gt;На данный момент неизвестно, перенесут ли судебный процесс из-за случившегося ДТП.Дело касается убийства, которое произошло 26 декабря прошлого года в селе Икалто Телавского муниципалитета. Бывший заместитель начальника полиции Телави Вано Зандарашвили выстрелом из табельного пистолета убил директора больницы, 38-летнего Зуру Сачишвили и ранил еще одного человека.Зандарашвили предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.Дело рассматривает суд присяжных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, дтп, грузия - ес, суд

До суда не доехали – трое присяжных попали в аварию на востоке Грузии

13:38 22.09.2021
355
© Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 в Аджарии
Скорая помощь 112 в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Все трое пострадавших доставлены в больницу, причины ДТП устанавливает полиция
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Трое присяжных, ехавшие из Тбилиси в Телави для вынесения вердикта по делу бывшего полицейского, попали в аварию, информацию о ДТП Sputnik подтвердили в МВД Грузии.
По информации СМИ, состояние пострадавших удовлетворительное. Врачи скорой помощи перевезли их в больницу. На место прибыла патрульная полиция.
Прокуратура ужесточила обвинение полицейскому из Восточной Грузии>>
На данный момент неизвестно, перенесут ли судебный процесс из-за случившегося ДТП.
Дело касается убийства, которое произошло 26 декабря прошлого года в селе Икалто Телавского муниципалитета. Бывший заместитель начальника полиции Телави Вано Зандарашвили выстрелом из табельного пистолета убил директора больницы, 38-летнего Зуру Сачишвили и ранил еще одного человека.
Зандарашвили предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.
Дело рассматривает суд присяжных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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