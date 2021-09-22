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Джо Байден перепутал США и ООН
Джо Байден перепутал США и ООН
Президент США Джо Байден оговорился на выступлении на Генассамблее ООН 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T16:41+0400
2021-09-22T16:41+0400
2021-09-22T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Президент США Джо Байден во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН перепутал США и ООН, передает РИА Новости.В своей речи Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат "защищать демократические ценности, свободу и равенство".Таким образом, президент США вместо United Nations (ООН) произнес United States of America (США).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, в мире, сша, оон, джо байден
Джо Байден перепутал США и ООН
Президент США Джо Байден оговорился на выступлении на Генассамблее ООН
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Президент США Джо Байден во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН перепутал США и ООН, передает РИА Новости
.
В своей речи Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат "защищать демократические ценности, свободу и равенство".
"Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации и, что самое важное, это присуще данной организации – Соединенным Штатам", – заявил Байден.
Таким образом, президент США вместо United Nations (ООН) произнес United States of America (США).
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