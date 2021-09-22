https://sputnik-georgia.ru/20210922/dzho-bayden-pereputal-ssha-i-oon-259803756.html

Джо Байден перепутал США и ООН

Джо Байден перепутал США и ООН

Президент США Джо Байден оговорился на выступлении на Генассамблее ООН 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Президент США Джо Байден во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН перепутал США и ООН, передает РИА Новости.В своей речи Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат "защищать демократические ценности, свободу и равенство".Таким образом, президент США вместо United Nations (ООН) произнес United States of America (США).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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