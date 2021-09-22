https://sputnik-georgia.ru/20210922/miniven-s-passazhirami-razbilsya-na-vostoke-gruzii-est-zhertvy-259787947.html

Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы

Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы

Утро на трассе, соединяющей Восточную Грузию с Западной, началось со страшной аварии 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T10:44+0400

2021-09-22T10:44+0400

2021-09-22T10:44+0400

новости

грузия

дтп

жертвы

авария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373174_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0f4a58cdee6c711b7c04c3c1c3565674.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате автомобильной аварии у села Игоети (регион Шида Картли), сообщает телекомпания Rustavi 2.Инцидент произошел с минивэном, который двигался на автобане. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, скорой помощи и спасатели. На месте проходят следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дтп, жертвы, авария