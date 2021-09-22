Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210922/miniven-s-passazhirami-razbilsya-na-vostoke-gruzii-est-zhertvy-259787947.html
Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы
Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы
Утро на трассе, соединяющей Восточную Грузию с Западной, началось со страшной аварии 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T10:44+0400
2021-09-22T10:44+0400
новости
грузия
дтп
жертвы
авария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373174_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0f4a58cdee6c711b7c04c3c1c3565674.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате автомобильной аварии у села Игоети (регион Шида Картли), сообщает телекомпания Rustavi 2.Инцидент произошел с минивэном, который двигался на автобане. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, скорой помощи и спасатели. На месте проходят следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373174_307:0:2982:2006_1920x0_80_0_0_3b7381dcbd615d0fa6f3e78831de3353.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, дтп, жертвы, авария

Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы

10:44 22.09.2021
61
© Sputnik / Alex ShlamovПатрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Утро на трассе, соединяющей Восточную Грузию с Западной, началось со страшной аварии
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате автомобильной аварии у села Игоети (регион Шида Картли), сообщает телекомпания Rustavi 2.
Инцидент произошел с минивэном, который двигался на автобане. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.
На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, скорой помощи и спасатели. На месте проходят следственные мероприятия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:46Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 016
10:44Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы
10:29Задержан один из участников инцидента в Дманиси
10:15Военный эксперт: что будет с миром после российских выборов? - видео
09:36МВФ дал Грузии рекомендации по сохранению финансовой стабильности
09:20Курс лари на вторник – 3,1163 GEL/$1
09:01"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси
08:58Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США
07:32Когда в Грузии начнется сбор винограда для "Хванчкары"
07:01Азиатский банк развития одобрил Грузии кредит в 100 миллионов долларов
ВчераГрузия первая в регионе начнет переговоры с ОАЭ по свободной торговле
ВчераЖенская сборная Грузии по футболу уступила Швеции в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераСтолкнули ли оператора и зачем было Гахария летать в Вену – темные грузинские фишки
ВчераДебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала
ВчераДебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире
ВчераВ клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
ВчераПредставитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси
ВчераВ Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
ВчераВ Грузии именем погибшего программиста Ники Кварацхелия назовут библиотеку-корабль
Вчера"Загадочный" марафон: выборы в Грузии уже на носу, но никто не торопится бежать