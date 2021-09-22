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Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы
Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы
Утро на трассе, соединяющей Восточную Грузию с Западной, началось со страшной аварии 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T10:44+0400
2021-09-22T10:44+0400
2021-09-22T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате автомобильной аварии у села Игоети (регион Шида Картли), сообщает телекомпания Rustavi 2.Инцидент произошел с минивэном, который двигался на автобане. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, скорой помощи и спасатели. На месте проходят следственные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дтп, жертвы, авария
Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы
Утро на трассе, соединяющей Восточную Грузию с Западной, началось со страшной аварии
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате автомобильной аварии у села Игоети (регион Шида Картли), сообщает телекомпания Rustavi 2
.
Инцидент произошел с минивэном, который двигался на автобане. Пока неизвестно, что стало причиной аварии.
На месте мобилизованы бригады патрульной полиции, скорой помощи и спасатели. На месте проходят следственные мероприятия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале