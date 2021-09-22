https://sputnik-georgia.ru/20210922/molniya-spalila-zhiloy-dom-na-zapade-gruzii--259812063.html

Молния спалила жилой дом на западе Грузии

Молния спалила жилой дом на западе Грузии

Сожженный дом - не единственная жертва стихии. В результате ливней в районе подтоплены дома и размыты дороги 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T20:25+0400

2021-09-22T20:25+0400

2021-09-22T21:34+0400

происшествия

новости

грузия

стихийное бедствие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24883/28/248832874_0:44:1920:1124_1920x0_80_0_0_62dbcfe464ecb9327f8c21e18bcb25d0.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Жилой дом в селе Супса в Ланчхутском районе (регион Гурия) сгорел до тла после удара молнии, в пожаре никто не пострадал, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, сгоревший от удара молнии дом не единственный пострадавший во время дождя. В результате сильных дождей в районе подтоплены дома и размыты дороги.В данный момент власти ведут подсчет ущерба. Только после завершения подсчета будет принято решение об оказании помощи местному населению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие