https://sputnik-georgia.ru/20210922/molniya-spalila-zhiloy-dom-na-zapade-gruzii--259812063.html
Молния спалила жилой дом на западе Грузии
Молния спалила жилой дом на западе Грузии
Сожженный дом - не единственная жертва стихии. В результате ливней в районе подтоплены дома и размыты дороги 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T20:25+0400
2021-09-22T20:25+0400
2021-09-22T21:34+0400
происшествия
новости
грузия
стихийное бедствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24883/28/248832874_0:44:1920:1124_1920x0_80_0_0_62dbcfe464ecb9327f8c21e18bcb25d0.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Жилой дом в селе Супса в Ланчхутском районе (регион Гурия) сгорел до тла после удара молнии, в пожаре никто не пострадал, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, сгоревший от удара молнии дом не единственный пострадавший во время дождя. В результате сильных дождей в районе подтоплены дома и размыты дороги.В данный момент власти ведут подсчет ущерба. Только после завершения подсчета будет принято решение об оказании помощи местному населению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24883/28/248832874_182:0:1739:1168_1920x0_80_0_0_3d4028ed49b6cd8804f412b9936ace1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие
Молния спалила жилой дом на западе Грузии
20:25 22.09.2021 (обновлено: 21:34 22.09.2021)
Сожженный дом - не единственная жертва стихии. В результате ливней в районе подтоплены дома и размыты дороги
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Жилой дом в селе Супса в Ланчхутском районе (регион Гурия) сгорел до тла после удара молнии, в пожаре никто не пострадал, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, сгоревший от удара молнии дом не единственный пострадавший во время дождя. В результате сильных дождей в районе подтоплены дома и размыты дороги.
В данный момент власти ведут подсчет ущерба. Только после завершения подсчета будет принято решение об оказании помощи местному населению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.