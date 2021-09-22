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Молния спалила жилой дом на западе Грузии
Молния спалила жилой дом на западе Грузии
Сожженный дом - не единственная жертва стихии. В результате ливней в районе подтоплены дома и размыты дороги 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T20:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Жилой дом в селе Супса в Ланчхутском районе (регион Гурия) сгорел до тла после удара молнии, в пожаре никто не пострадал, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, сгоревший от удара молнии дом не единственный пострадавший во время дождя. В результате сильных дождей в районе подтоплены дома и размыты дороги.В данный момент власти ведут подсчет ущерба. Только после завершения подсчета будет принято решение об оказании помощи местному населению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, стихийное бедствие

Молния спалила жилой дом на западе Грузии

20:25 22.09.2021 (обновлено: 21:34 22.09.2021)
1122
© Free-Photos: PixabayМолния
Молния - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Free-Photos: Pixabay
Сожженный дом - не единственная жертва стихии. В результате ливней в районе подтоплены дома и размыты дороги
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Жилой дом в селе Супса в Ланчхутском районе (регион Гурия) сгорел до тла после удара молнии, в пожаре никто не пострадал, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, сгоревший от удара молнии дом не единственный пострадавший во время дождя. В результате сильных дождей в районе подтоплены дома и размыты дороги.
В данный момент власти ведут подсчет ущерба. Только после завершения подсчета будет принято решение об оказании помощи местному населению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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