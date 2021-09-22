https://sputnik-georgia.ru/20210922/moschnyy-liven-zatopil-batumi-foto-posledstviy-navodneniya-259797234.html

Мощный ливень затопил Батуми: фото последствий наводнения

Мощный ливень затопил Батуми: фото последствий наводнения

Сильный ливень снова затопил часть улиц в курортном городе Батуми. Под водой оказались первые этажи домов, машины. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия фото с... 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T13:20+0400

2021-09-22T13:20+0400

2021-09-22T13:20+0400

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Особенно тяжелое положение сложилось на улицах Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули. Там оказались затопленными даже торговые объекты и первые этажи домов. Также были повреждены несколько автомобилей.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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