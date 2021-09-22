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Мощный ливень затопил Батуми: фото последствий наводнения
Мощный ливень затопил Батуми: фото последствий наводнения
Сильный ливень снова затопил часть улиц в курортном городе Батуми. Под водой оказались первые этажи домов, машины. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия фото с... 22.09.2021, Sputnik Грузия
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Особенно тяжелое положение сложилось на улицах Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули. Там оказались затопленными даже торговые объекты и первые этажи домов. Также были повреждены несколько автомобилей.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Мощный ливень затопил Батуми: фото последствий наводнения

13:20 22.09.2021
439
Сильный ливень снова затопил часть улиц в курортном городе Батуми. Под водой оказались первые этажи домов, машины. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия фото с места ЧП
Особенно тяжелое положение сложилось на улицах Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули. Там оказались затопленными даже торговые объекты и первые этажи домов. Также были повреждены несколько автомобилей.
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© Ajara TV

Сильные ливневые дожди для Батуми не редкость, как и регулярные затопления улиц в курортном городе.

Сильные ливневые дожди для Батуми не редкость, как и регулярные затопления улиц в курортном городе. - Sputnik Грузия
1/8
© Ajara TV

Сильные ливневые дожди для Батуми не редкость, как и регулярные затопления улиц в курортном городе.

© Ajara TV

Ливневые стоки не справляются с большими потоками воды, это приводит к настоящему наводнению в городе.

Ливневые стоки не справляются с большими потоками воды, это приводит к настоящему наводнению в городе. - Sputnik Грузия
2/8
© Ajara TV

Ливневые стоки не справляются с большими потоками воды, это приводит к настоящему наводнению в городе.

© Ajara TV

Новый ливень повредил инфраструктуру, затопил первые этажи домов на некоторых улицах.

Новый ливень повредил инфраструктуру, затопил первые этажи домов на некоторых улицах. - Sputnik Грузия
3/8
© Ajara TV

Новый ливень повредил инфраструктуру, затопил первые этажи домов на некоторых улицах.

© Ajara TV

Водой оказались повреждены десятки автомобилей.

Водой оказались повреждены десятки автомобилей. - Sputnik Грузия
4/8
© Ajara TV

Водой оказались повреждены десятки автомобилей.

© Ajara TV

На некоторых улицах прохожим приходилось передвигаться почти по пояс в воде.

На некоторых улицах прохожим приходилось передвигаться почти по пояс в воде. - Sputnik Грузия
5/8
© Ajara TV

На некоторых улицах прохожим приходилось передвигаться почти по пояс в воде.

© Ajara TV

Несмотря на залитые водой улицы, по ним пытались проехать некоторые автомобили. Некоторым водителям не повезло.

Несмотря на залитые водой улицы, по ним пытались проехать некоторые автомобили. Некоторым водителям не повезло. - Sputnik Грузия
6/8
© Ajara TV

Несмотря на залитые водой улицы, по ним пытались проехать некоторые автомобили. Некоторым водителям не повезло.

© Ajara TV

В этот раз от ливня больше всего пострадали улицы Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули.

В этот раз от ливня больше всего пострадали улицы Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули. - Sputnik Грузия
7/8
© Ajara TV

В этот раз от ливня больше всего пострадали улицы Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Из-за частых осадков многие батумцы всегда имеют дома резиновые сапоги и дождевые плащи на случай непогоды.

Из-за частых осадков многие батумцы всегда имеют дома резиновые сапоги и дождевые плащи на случай непогоды. - Sputnik Грузия
8/8
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Из-за частых осадков многие батумцы всегда имеют дома резиновые сапоги и дождевые плащи на случай непогоды.

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