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Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины – фото с места ЧП
Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины – фото с места ЧП
По автомобилю выпустили около десяти пуль из автомата, три – попали в шофера 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.Инцидент произошел недалеко от села Лесники под Киевом, по автомобилю выпустили около десяти пуль из автомата, три – попали в шофера. Политик не пострадал, его перевезли в безопасное место.На месте работает следственно-оперативная группа, идет операция по перехвату преступников.Глава фракции "Слуга народа" в Раде сказал, что не знает, поступали ли угрозы в адрес советника.Шефир – многолетний друг и бизнес-партнер украинского лидера Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95". Президенту уже доложили о случившемся.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, новости, в мире, украина, покушение

Неизвестные совершили покушение на советника президента Украины – фото с места ЧП

13:23 22.09.2021
399
© photo: Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкНеизвестный угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева
Неизвестный угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Стрингер
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По автомобилю выпустили около десяти пуль из автомата, три – попали в шофера
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Неизвестные открыли огонь по машине первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.
Инцидент произошел недалеко от села Лесники под Киевом, по автомобилю выпустили около десяти пуль из автомата, три – попали в шофера. Политик не пострадал, его перевезли в безопасное место.

"Сейчас (водитель – ред.) находится в реанимации в тяжелом состоянии", – пишет "Страна.UA".

На месте работает следственно-оперативная группа, идет операция по перехвату преступников.
Глава фракции "Слуга народа" в Раде сказал, что не знает, поступали ли угрозы в адрес советника.
Шефир – многолетний друг и бизнес-партнер украинского лидера Владимира Зеленского, совладелец студии "Квартал 95". Президенту уже доложили о случившемся.
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