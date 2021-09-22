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По улицам Батуми опять текут реки
По улицам Батуми опять текут реки
Сильный дождь, затопивший улицы, парализовал в части города движение транспорта создал проблемы населению 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T11:36+0400
2021-09-22T12:29+0400
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наводнение
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ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Сильный ливень в очередной раз затопил часть улиц в Батуми, сообщает Аджарское телевидение.Особенно тяжелое положение создано на улице Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи домов. Также повреждено несколько автомобилей.В городе затруднено движение маршрутных такси. Люди передвигаются пешком по щиколотку в воде.Дождь особенно усилился утром примерно в 04:00 по местному времени.По информации компании "Батумис цкали", на горячую линию от жителей города поступило более 50 сообщений."В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завезти технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высокий. Также очищается сток в море", – заявляют в компании.С утра в Батуми мобилизованы все городские службы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, наводнение

По улицам Батуми опять текут реки

11:36 22.09.2021 (обновлено: 12:29 22.09.2021)
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© Ajara TVНаводнение после сильного ливневого дождя в Батуми
Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© Ajara TV
Сильный дождь, затопивший улицы, парализовал в части города движение транспорта создал проблемы населению
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. Сильный ливень в очередной раз затопил часть улиц в Батуми, сообщает Аджарское телевидение.
Особенно тяжелое положение создано на улице Шавшети, Багратиони и Деметре Тавдадебули, где затоплены торговые объекты и первые этажи домов. Также повреждено несколько автомобилей.
© Ajara TVНаводнение после сильного ливневого дождя в Батуми
Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми
© Ajara TV
В городе затруднено движение маршрутных такси. Люди передвигаются пешком по щиколотку в воде.
Дождь особенно усилился утром примерно в 04:00 по местному времени.
© Ajara TVНаводнение после сильного ливневого дождя в Батуми
Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми
© Ajara TV
По информации компании "Батумис цкали", на горячую линию от жителей города поступило более 50 сообщений.
"В эти минуты ведутся работы по откачке самых проблемных мест. Завезти технику и начать работы не удается там, где уровень воды все еще высокий. Также очищается сток в море", – заявляют в компании.
© Ajara TVНаводнение после сильного ливневого дождя в Батуми
Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Наводнение после сильного ливневого дождя в Батуми
© Ajara TV
С утра в Батуми мобилизованы все городские службы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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