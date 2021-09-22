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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Власти России решили возобновить авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T22:42+0400
2021-09-22T22:42+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Российская Федерация с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.Поясняется, что речь идет о Джибути по маршруту Москва - Джибути с частотой 2 рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва - Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю; Перу по маршруту Москва - Лима с частотой 2 рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Дании по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, россия, новости, в мире, туризм, новости из россии, коронавирус covid-19
Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Власти России решили возобновить авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Российская Федерация с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами", – сказано в сообщении.
Поясняется, что речь идет о Джибути по маршруту Москва - Джибути с частотой 2 рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва - Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю; Перу по маршруту Москва - Лима с частотой 2 рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Дании по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю.
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