https://sputnik-georgia.ru/20210922/skandal-o-proslushivanii-diplomatov-v-gruzii-doshel-do-bryusselya-259798510.html

Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Брюсселя

Скандал о прослушивании дипломатов в Грузии дошел до Брюсселя

Грузинского посла в Брюсселе вызвали в головной офис Евросоюза 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T14:24+0400

2021-09-22T14:24+0400

2021-09-22T16:10+0400

новости

политика

грузия

евросоюз

прослушка

грузия - ес

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/09/250291249_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_cc63d9a280cbb47e2598300735cadb01.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в офис организации в Брюсселе для обсуждения скандала о тайном прослушивании дипломатов, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.На прошлой неделе оппозиционные телеканалы обнародовали расшифровку разговоров дипломатов в Грузии. Предполагается, что тайную слежку осуществляла Служба госбезопасности страны. Есть расшифровка беседы между Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.По словам дипломата, Махароблишвили ознакомили с позицией Брюсселя.Европейский дипломат отметил, что продолжает следить за событиями и поддерживает коммуникацию с правительством Грузии.Карл Харцель также подчеркнул, что Служба государственной безопасности заинтересована в обнаружении потенциальных угроз, и у них есть причины использовать скрытое наблюдение и прослушивание, хотя к использованию таких инструментов следует относиться с осторожностью.Файлы с записями тайной слежки за представителями грузинского духовенства, политиками, представителями СМИ и международными дипломатами были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов 12 сентября. По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с этим фактом. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается лишением свободы до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, политика, грузия, евросоюз, прослушка, грузия - ес, скандал