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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/telemeditsina-v-selskikh-ambulatoriyakh--minzdrav-gruzii-nachal-novyy-proekt-259796694.html
Телемедицина в сельских амбулаториях – Минздрав Грузии начал новый проект
Телемедицина в сельских амбулаториях – Минздрав Грузии начал новый проект
В рамках проекта, который осуществляется в Грузии при поддержке ЕС и ООН, телемедицина внедрена уже в 50 сельских амбулаторий 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T13:54+0400
2021-09-22T13:54+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии начался новый проект – телемедицина в сельских амбулаториях, который направлен на развитие цифрового здравоохранения и технологий, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.Новый проект осуществляет при поддержке ЕС и четырех организаций ООН.В рамках проекта телемедицина внедрена уже в 50 сельских медицинских учреждениях. В том числе и в амбулатории села Квемо Мухровани (Восточная Грузия). Оснащенное телемедициной сельское медучреждение осмотрели министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, посол ЕС Карл Харцель, региональный директор ВОЗ Сильвиу Доменте и представитель ООН Сабин Макли.Для сельских врачей в Грузии создали онлайн-платформу&gt;&gt;Тикарадзе поблагодарила организации-партнеры за вклад в осуществление проекта и отметила, что использование телемедицины и дистанционных медицинских сервисов имеет большое значение в безопасном управлении пандемии коронавируса.Проект рассчитан на три года, и его стоимость составляет 4,7 миллиона евро. Его главная цель – защита здоровья и благополучия населения во время пандемии коронавируса и после нее.Министерство здравоохранения Грузии с 2020 года начало развивать телемедицину и информационную инфраструктуру, что подразумевает использование компьютерных технологий и телекоммуникаций для обмена медицинской информацией между врачами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, евросоюз, оон, здравоохранение

Телемедицина в сельских амбулаториях – Минздрав Грузии начал новый проект

13:54 22.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko / Перейти в фотобанкПрием у врача
Прием у врача - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
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В рамках проекта, который осуществляется в Грузии при поддержке ЕС и ООН, телемедицина внедрена уже в 50 сельских амбулаторий
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии начался новый проект – телемедицина в сельских амбулаториях, который направлен на развитие цифрового здравоохранения и технологий, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
Новый проект осуществляет при поддержке ЕС и четырех организаций ООН.
В рамках проекта телемедицина внедрена уже в 50 сельских медицинских учреждениях. В том числе и в амбулатории села Квемо Мухровани (Восточная Грузия). Оснащенное телемедициной сельское медучреждение осмотрели министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, посол ЕС Карл Харцель, региональный директор ВОЗ Сильвиу Доменте и представитель ООН Сабин Макли.
Для сельских врачей в Грузии создали онлайн-платформу>>
Тикарадзе поблагодарила организации-партнеры за вклад в осуществление проекта и отметила, что использование телемедицины и дистанционных медицинских сервисов имеет большое значение в безопасном управлении пандемии коронавируса.
Проект рассчитан на три года, и его стоимость составляет 4,7 миллиона евро. Его главная цель – защита здоровья и благополучия населения во время пандемии коронавируса и после нее.
Министерство здравоохранения Грузии с 2020 года начало развивать телемедицину и информационную инфраструктуру, что подразумевает использование компьютерных технологий и телекоммуникаций для обмена медицинской информацией между врачами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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