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Телемедицина в сельских амбулаториях – Минздрав Грузии начал новый проект

Телемедицина в сельских амбулаториях – Минздрав Грузии начал новый проект

В рамках проекта, который осуществляется в Грузии при поддержке ЕС и ООН, телемедицина внедрена уже в 50 сельских амбулаторий 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T13:54+0400

2021-09-22T13:54+0400

2021-09-22T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии начался новый проект – телемедицина в сельских амбулаториях, который направлен на развитие цифрового здравоохранения и технологий, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.Новый проект осуществляет при поддержке ЕС и четырех организаций ООН.В рамках проекта телемедицина внедрена уже в 50 сельских медицинских учреждениях. В том числе и в амбулатории села Квемо Мухровани (Восточная Грузия). Оснащенное телемедициной сельское медучреждение осмотрели министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, посол ЕС Карл Харцель, региональный директор ВОЗ Сильвиу Доменте и представитель ООН Сабин Макли.Для сельских врачей в Грузии создали онлайн-платформу>>Тикарадзе поблагодарила организации-партнеры за вклад в осуществление проекта и отметила, что использование телемедицины и дистанционных медицинских сервисов имеет большое значение в безопасном управлении пандемии коронавируса.Проект рассчитан на три года, и его стоимость составляет 4,7 миллиона евро. Его главная цель – защита здоровья и благополучия населения во время пандемии коронавируса и после нее.Министерство здравоохранения Грузии с 2020 года начало развивать телемедицину и информационную инфраструктуру, что подразумевает использование компьютерных технологий и телекоммуникаций для обмена медицинской информацией между врачами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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