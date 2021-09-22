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Военный эксперт: что будет с миром после российских выборов? - видео
Военный эксперт: что будет с миром после российских выборов? - видео
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев побывал в студии Sputnik в Москве и ответил на вопросы о... 22.09.2021, Sputnik Грузия
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Будет ли новый состав Государственной Думы агрессивно реализовывать внешнюю военную политику? Почему Россия поставила ультиматум Турции? Что побудило секретаря Совбеза РФ прогнозировать возрастание агрессии Вашингтона? НАТО будет жить или уйдет на свалку истории? Станет ли Афганистан самой сильной причиной военной нестабильности до конца 2021 года?На эти и ряд других вопросов ответил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
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россия, политика, экспертное мнение, видео

Военный эксперт: что будет с миром после российских выборов? - видео

10:15 22.09.2021 (обновлено: 10:28 22.09.2021)
215
© video: Sputnik
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев побывал в студии Sputnik в Москве и ответил на вопросы о том, что изменится после выборов в Госдуму РФ
Будет ли новый состав Государственной Думы агрессивно реализовывать внешнюю военную политику? Почему Россия поставила ультиматум Турции? Что побудило секретаря Совбеза РФ прогнозировать возрастание агрессии Вашингтона? НАТО будет жить или уйдет на свалку истории? Станет ли Афганистан самой сильной причиной военной нестабильности до конца 2021 года?
На эти и ряд других вопросов ответил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
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