https://sputnik-georgia.ru/20210922/voennyy-ekspert-chto-budet-s-mirom-posle-rossiyskikh-vyborov---video-259787671.html

Военный эксперт: что будет с миром после российских выборов? - видео

Военный эксперт: что будет с миром после российских выборов? - видео

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев побывал в студии Sputnik в Москве и ответил на вопросы о... 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T10:15+0400

2021-09-22T10:15+0400

2021-09-22T10:28+0400

россия

политика

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259787609_0:21:3069:1747_1920x0_80_0_0_a7c90696c02515cf7cba1ed81ee24e8e.jpg

Будет ли новый состав Государственной Думы агрессивно реализовывать внешнюю военную политику? Почему Россия поставила ультиматум Турции? Что побудило секретаря Совбеза РФ прогнозировать возрастание агрессии Вашингтона? НАТО будет жить или уйдет на свалку истории? Станет ли Афганистан самой сильной причиной военной нестабильности до конца 2021 года?На эти и ряд других вопросов ответил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, политика, экспертное мнение, видео