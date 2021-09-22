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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210922/zvezda-seriala-seks-v-bolshom-gorode-umer-v-ssha-259786297.html
Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США
Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США
Причина смерти актера, прославившегося благодаря роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе", пока остается неизвестной 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T08:58+0400
2021-09-22T09:42+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
сериал "секс в большом городе"
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cкончался звезда культового сериала "Секс в большом городе", американский актер Уилли Гарсон (Willie Garson) - ему было 57 лет. О смерти артиста сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон в Instagram.Причину смерти актера Нэйтен не указал. К соболезнованиям присоединились многие коллеги Уилли. Так, Роб Морроу написал в социальных сетях, что раздавлен известием. В его памяти Гарсон навсегда останется веселым и счастливым человеком.Киноактер прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе". На протяжении нескольких сезонов он играл друга главной героини в исполнении Сары Джессики Паркер.Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Наряду "Секса в большом городе" и "Друзей" запомнился в сериалах "Друзья", "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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сериал "секс в большом городе", зарубежные звезды

Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США

08:58 22.09.2021 (обновлено: 09:42 22.09.2021)
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© AP Photo / Taylor JewellАктер Уилли Гарсон
Актер Уилли Гарсон - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© AP Photo / Taylor Jewell
Причина смерти актера, прославившегося благодаря роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе", пока остается неизвестной
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cкончался звезда культового сериала "Секс в большом городе", американский актер Уилли Гарсон (Willie Garson) - ему было 57 лет. О смерти артиста сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон в Instagram.
"Покойся с миром, папа. Я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так многого добиться. Я так тобой горжусь. Всегда буду любить тебя, но думаю, тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя больше, чем ты когда-либо узнаешь", — написал он.
© AP Photo / Willy SanjuanАктер Уилли Гарсон
Актер Уилли Гарсон - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Актер Уилли Гарсон
© AP Photo / Willy Sanjuan
Причину смерти актера Нэйтен не указал. К соболезнованиям присоединились многие коллеги Уилли. Так, Роб Морроу написал в социальных сетях, что раздавлен известием. В его памяти Гарсон навсегда останется веселым и счастливым человеком.
Киноактер прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе". На протяжении нескольких сезонов он играл друга главной героини в исполнении Сары Джессики Паркер.
© AP Photo / Matt SaylesАктер Уилли Гарсон и актриса Сара Джессика Паркер
Актер Уилли Гарсон и актриса Сара Джессика Паркер - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Актер Уилли Гарсон и актриса Сара Джессика Паркер
© AP Photo / Matt Sayles
Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Наряду "Секса в большом городе" и "Друзей" запомнился в сериалах "Друзья", "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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