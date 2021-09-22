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Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США

Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США

Причина смерти актера, прославившегося благодаря роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе", пока остается неизвестной 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T08:58+0400

2021-09-22T08:58+0400

2021-09-22T09:42+0400

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сериал "секс в большом городе"

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Cкончался звезда культового сериала "Секс в большом городе", американский актер Уилли Гарсон (Willie Garson) - ему было 57 лет. О смерти артиста сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон в Instagram.Причину смерти актера Нэйтен не указал. К соболезнованиям присоединились многие коллеги Уилли. Так, Роб Морроу написал в социальных сетях, что раздавлен известием. В его памяти Гарсон навсегда останется веселым и счастливым человеком.Киноактер прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе". На протяжении нескольких сезонов он играл друга главной героини в исполнении Сары Джессики Паркер.Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Наряду "Секса в большом городе" и "Друзей" запомнился в сериалах "Друзья", "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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сериал "секс в большом городе", зарубежные звезды