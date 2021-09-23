Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210923/chp-na-vostoke-gruzi-v-zdanii-obschestvennogo-tsentra-progremel-vzryv-259831589.html
ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
Следователям предстоит выяснить, что стало причиной взрыва в людном месте 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T13:52+0400
2021-09-23T14:02+0400
происшествия
новости
грузия
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/11/252605800_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_11eb15a5d6621dabc4431fa8c2f69c5b.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в здании общественного центра в селе Марткопи Гардабанского района Грузии, сообщили Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.В результате взрыва никто не пострадал. На месте мобилизованы полиция и судебно-медицинские эксперты.О других деталях инцидента МВД сообщит позже.Расследование начато по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/11/252605800_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_713b02636ef8ab7ecd5b6fcc839088de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии

ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв

13:52 23.09.2021 (обновлено: 14:02 23.09.2021)
593
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Следователям предстоит выяснить, что стало причиной взрыва в людном месте
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в здании общественного центра в селе Марткопи Гардабанского района Грузии, сообщили Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.
В результате взрыва никто не пострадал. На месте мобилизованы полиция и судебно-медицинские эксперты.
О других деталях инцидента МВД сообщит позже.
Расследование начато по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100400
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:14Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite
13:59Грузинский сумоист одержал четвертую подряд победу на осеннем турнире
13:52ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
13:44У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков
13:29Испанская пресса раскритиковала голкипера сборной Грузии по футболу
13:14Полицейский в Грузии расстрелял директора больницы – суд присяжных вынес вердикт
12:39COVID-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
12:24Минкультуры Грузии приобрело для Дворца искусств историческое здание
12:09Бьют по имиджу Грузии – туристический сектор о мошенниках от туризма
11:53Впервые в истории США: студенты Гарвардского университета смогут изучать картвелологию
11:38Министериал ГУАМ под председательством Грузии прошел в Нью-Йорке
11:20Россия готова сотрудничать с новым кабинетом министров Германии
10:53Премьер Грузии продолжает встречи в рамках ГА ООН
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 653
10:38"Все знают, что я боец из Грузии" – история непобедимого боксера из Гори
10:23Затопленные дворы, размытые дороги – в Западной Грузии борются с последствиями непогоды
10:07Цулукиани представила комиссара Грузии на Венецианской биеннале
09:36Талибы у власти в Афганистане: чем это грозит странам Центральной Азии
09:20Курс лари на четверг – 3,1163 GEL/$1
09:01Экспорт грузинского фундука вырос на 42%