https://sputnik-georgia.ru/20210923/chp-na-vostoke-gruzi-v-zdanii-obschestvennogo-tsentra-progremel-vzryv-259831589.html

ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв

ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв

Следователям предстоит выяснить, что стало причиной взрыва в людном месте 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T13:52+0400

2021-09-23T13:52+0400

2021-09-23T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в здании общественного центра в селе Марткопи Гардабанского района Грузии, сообщили Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.В результате взрыва никто не пострадал. На месте мобилизованы полиция и судебно-медицинские эксперты.О других деталях инцидента МВД сообщит позже.Расследование начато по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, преступность в грузии