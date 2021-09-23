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ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
Следователям предстоит выяснить, что стало причиной взрыва в людном месте 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T13:52+0400
2021-09-23T13:52+0400
2021-09-23T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в здании общественного центра в селе Марткопи Гардабанского района Грузии, сообщили Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.В результате взрыва никто не пострадал. На месте мобилизованы полиция и судебно-медицинские эксперты.О других деталях инцидента МВД сообщит позже.Расследование начато по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
13:52 23.09.2021 (обновлено: 14:02 23.09.2021)
Следователям предстоит выяснить, что стало причиной взрыва в людном месте
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Взрыв прогремел в здании общественного центра в селе Марткопи Гардабанского района Грузии, сообщили Sputnik Грузия
подтвердили в МВД Грузии.
В результате взрыва никто не пострадал. На месте мобилизованы полиция и судебно-медицинские эксперты.
О других деталях инцидента МВД сообщит позже.
Расследование начато по статье "Повреждение или уничтожение чужой вещи", что наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.