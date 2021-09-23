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Экспорт грузинского фундука вырос на 42%
Экспорт грузинского фундука вырос на 42%
В этом году урожай фундука высокого качества – предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T09:01+0400
2021-09-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузия с 1 августа экспортировала 7,2 тысячи тонн фундука на сумму 31,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 2,1 тысячи тонны (42%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта выросла на 2,8 миллиона долларов (10%).По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также в соседние государства.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:В Россию с 1 августа текущего года вывезли 104 тонны.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, экономика грузии

Экспорт грузинского фундука вырос на 42%

09:01 23.09.2021
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© Pixabay / PixabayФундук
Фундук - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Pixabay / Pixabay
В этом году урожай фундука высокого качества – предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузия с 1 августа экспортировала 7,2 тысячи тонн фундука на сумму 31,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 2,1 тысячи тонны (42%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта выросла на 2,8 миллиона долларов (10%).
По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также в соседние государства.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:
Италия – 3 662 тонны
Германия – 945 тонн
Армения – 443 тонны
Испания – 411 тонн
Чехия – 263 тонны
Польша – 209 тонн
Украина – 171 тонна
Ирак – 120 тонн
Беларусь – 113 тонн
Литва – 110 тонн.
В Россию с 1 августа текущего года вывезли 104 тонны.
Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПроизводство фундука в Грузии
Производство фундука в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Производство фундука в Грузии
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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