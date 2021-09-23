https://sputnik-georgia.ru/20210923/evrocoyuz-prodolzhaet-suditsya-s-polshey-259846909.html

Евроcоюз продолжает судиться с Польшей

Евроcоюз продолжает судиться с Польшей

Ранее Еврокомиссия подала в Суд ЕС иск против Польши в связи с нарушением принципа независимости судебной системы 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Европейская комиссия подала в четверг иск в Суд Европейского союза против Польши в связи с нарушением европейского права, которое, по данным ЕК, Варшава допустила в отношении польского медиарегулятора, передает РИА Новости."ЕК решила сегодня подать иск в Суд ЕС против Польши из-за нарушения права ЕС, гарантирующего независимость национального регулятора в сфере телекоммуникаций", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.По ее данным, правительство Польши сначала изменило соответствующий закон, а в мае 2020 года досрочно отправило в отставку главу Управления электронных коммуникаций (UKE), который должен был находиться на этом посту до сентября 2021 года. В Еврокомиссии отмечают, что это нарушает установленные в ЕС правила.В ЕК напомнили, что независимость медиарегулятора является главным принципом в правилах ЕС, касающихся сферы телекоммуникаций. Эти правила должны гарантировать объективную и непредвзятую работу регулятора.Ранее Еврокомиссия подала в Суд ЕС иск против Польши в связи с нарушением принципа независимости судебной системы.Кроме того, в понедельник Суд ЕС решил оштрафовать Польшу на 500 тысяч евро в сутки в связи с невыполнением другого постановления, касающегося закрытия угольной шахты на границе с Чехией.

https://sputnik-georgia.ru/20210920/shakhta-razdora-sud-es-obyazal-polshu-platit-ezhednevno-500-tysyach-evro-iz-za-dobychi-uglya-259751169.html

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