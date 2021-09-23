https://sputnik-georgia.ru/20210923/gde-v-evrope-bolshe-vsego-zaklyuchennykh-259841221.html
Где в Европе больше всего заключенных
Где в Европе больше всего заключенных
Наибольшее количество заключенных в странах Европы на 100 тысяч жителей в Литве, Польше и Словакии, наименьшее - в Норвегии, Финляндии и Исландии 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T19:32+0400
2021-09-23T19:32+0400
2021-09-23T19:32+0400
инфографика
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Рейтинг стран Европы* по количеству заключенных, основанный на данных Международного центра тюремных исследований (ICPS), включает количество заключенных на 100 тысяч жителей и абсолютное количество заключенных, представлен в инфографике Sputnik Литва.По данным на 1 августа, в грузинских тюрьмах содержалось 9 399 заключенных, это 0,25% населения, об этом говорят данные Национальной службы статистики. В основном заключенные в тюрьмах Грузии – совершеннолетние мужчины, а женщин в всего 328.Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет. Из этой части заключенных больше всего мужчин от 41 до 50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии содержится 65 человек старше 70 лет.Что касается несовершеннолетних, то всего в тюрьмах 78 несовершеннолетних, из которых только четыре девушки.* Без стран СНГ и Украины
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, инфографика
Где в Европе больше всего заключенных
Наибольшее количество заключенных в странах Европы на 100 тысяч жителей в Литве, Польше и Словакии, наименьшее - в Норвегии, Финляндии и Исландии
Рейтинг стран Европы* по количеству заключенных, основанный на данных Международного центра тюремных исследований (ICPS), включает количество заключенных на 100 тысяч жителей и абсолютное количество заключенных, представлен в инфографике Sputnik Литва
.
По данным на 1 августа, в грузинских тюрьмах содержалось 9 399 заключенных, это 0,25% населения, об этом говорят данные Национальной службы статистики. В основном заключенные в тюрьмах Грузии – совершеннолетние мужчины, а женщин в всего 328.
Основная часть заключенных – мужчины в возрасте от 26 до 50 лет. Из этой части заключенных больше всего мужчин от 41 до 50 лет. Кроме того, в тюрьмах Грузии содержится 65 человек старше 70 лет.
Что касается несовершеннолетних, то всего в тюрьмах 78 несовершеннолетних, из которых только четыре девушки.
* Без стран СНГ и Украины