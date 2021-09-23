https://sputnik-georgia.ru/20210923/goroskop-na-segodnya-24-sentyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-259813162.html

Гороскоп на сегодня 24 сентября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 24 сентября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 24 сентября, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого – предостерегает от... 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T09:52+0400

2021-09-23T09:52+0400

2021-09-23T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 сентября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Успех в делах 24 сентября будет сопровождать только тех Овнов, которые смогут трезво оценить ситуацию. По гороскопу ведение бизнеса сегодня осложнится из-за негативной энергетики Сатурна, поэтому заключать новые контракты не следует. Звезды советуют разнообразить семейную жизнь, чтобы повседневный быт не отразился губительно на чувствах. Гороскоп рекомендует Овнам не есть острую пищу, чтобы не спровоцировать гастрит.Тельцы в первой половине 24 сентября столкнутся с мелкими трудностями, которые нужно решать незамедлительно. На передний план сегодня выйдут и нерешенные проблемы во взаимоотношениях со второй половиной. Гороскоп предлагает урегулировать их проверенными методами и порадовать партнера своим вниманием. Вечерняя прогулка на свежем воздухе пойдет знаку зодиака на пользу и снимет усталость.Для Близнецов 24 сентября будет многообещающим. В первой половине дня произойдет несколько важных событий, на которые знаку зодиака придется реагировать. Гороскоп рекомендует Близнецам сконцентрироваться на важных делах и не распыляться на беззаботные разговоры и встречи. Вступать в споры с малознакомыми людьми не стоит – знак зодиака должен сегодня избегать конфликтов и уделить больше внимания друзьям и родственникам.Гороскоп предостерегает Раков 24 сентября от опрометчивых поступков, на которые их подтолкнет желание достичь новых высот и освоить новый вид деятельности. Знак зодиака должен больше доверять своей интуиции и, не переоценивая свои возможности, сделать акцент на карьерном росте и личных финансах. Благоприятно сегодня для укрепления здоровья – накопившееся напряжение снимет вечерняя прогулка. Одиноких Раков ждет романтическое приключение.Львов 24 сентября ждет неожиданный поворот в судьбе – знак зодиака сможет изменить сферу деятельности и место проживания. Сегодня Львы проявят в полной мере свои творческие таланты и способности. Но проявлять свое превосходство над коллегами гороскоп не советует, чтобы не спровоцировать конфликты. Вечер Львы проведут в приятной компании, которая доставит удовольствие от общения и подарит новых друзей.Весам 24 сентября захочется поискать более перспективную работу или сменить род деятельности, так как они почувствуют, что карьерный рост на работе уже достиг предела. Гороскоп рекомендует проявить осторожность при контактах с незнакомыми личностями, ибо есть вероятность обмана. Не стоит сегодня покупать крупные вещи – они могут оказаться некачественными. В личной жизни произойдут перемены к лучшему.По гороскопу проекты, которые Скорпионы начнут сегодня, практически обречены на провал, поэтому лучше попусту не тратить силы, а заняться чем-то таким, что принесет знаку зодиака удовольствие. В материальном плане наступает светлая полоса – поступающих средств будет вполне достаточно, чтобы решить все проблемы. Заводить отношения на стороне семейным Скорпионам не следует – это может иметь серьезные последствия для их брака.Космос сулит Стрельцам успех в переходе к новым видам деятельности и поиске дополнительных источников дохода. По гороскопу знак зодиака получит сегодня шанс воплотить в жизнь давнее желание, которое резко поднимет им настроение. Стрельцам нужно проявить 24 сентября сдержанность и не вступать в ни кому ненужные споры. Звезды советуют Стрельцам соблюдать умеренность в еде и спиртных напитках, чтобы не спровоцировать проблемы со здоровьем.Козерогам желательно воздержаться сегодня от лишней активности, которая может осложнить взаимоотношения с коллегами. Гороскоп рекомендует спокойно отработать трудовой день и обдумать план дальнейшей работы – серьезные перегрузки могут плохо отразиться на самочувствии. Брать кредиты знаку зодиака не стоит, пока ситуация с финансовым положением не определится. Одиноким Козерогам звезды советуют не упустить 24 сентября шанс найти партнера.Водолеям 24 сентября лучше воплотить в жизнь самые глобальные цели и не размениваться по мелочам, чтобы избежать траты лишних сил и вдохновения. Но серьезные решения гороскоп советует знаку зодиака не принимать, так как в финансовых вопросах поспешность плохой советчик. Настроение Водолеев омрачит семейный конфликт – звезды советуют сосредоточиться на рабочих делах, а выяснение отношений с домочадцами, отложить до вечера.Рыбы смогут 24 сентября принять непродуманное решение из-за чрезмерно возросшей самооценки. Гороскоп советует проявить сегодня крайнюю осторожность при заключении крупных сделок и тщательно проверять подписываемую документацию. Благоприятно сегодня для вступления в брак и зачатия. Возможны неожиданные повороты в судьбе. Желающие скинуть пару лишних килограммов должны сегодня начать заниматься спортом и вскоре увидят первые результаты.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп