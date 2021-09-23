https://sputnik-georgia.ru/20210923/ispanskaya-pressa-raskritikovala-golkipera-sbornoy-gruzii-po-futbolu-259825923.html
Испанская пресса раскритиковала голкипера сборной Грузии по футболу
Испанская пресса раскритиковала голкипера сборной Грузии по футболу
В шести проведенных играх грузинский голкипер пропустил семь мячей 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T13:29+0400
2021-09-23T13:29+0400
2021-09-23T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен – Sputnik. Голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили, защищающий ворота "Валенсии", подвергся критики испанских спортивных СМИ после поражения его команды 1:3 от "Севильи" в VI туре Примеры."В первом туре у Мамардашвили был первый большой вечер, в шестом – первый игровой день, который хочется забыть. "Валенсия" пропустила три гола, и он ни разу не спас свою команду. Особенно грубой была ошибка во время второго гола. В случае с первым пропущенным мячом, он остался в центре ворот, а во время третьего – слишком далеко вышел из ворот", – пишет издание AS.В аналогичном ключе написала и Marca:"Во время второго взятия ворот Мамардашвили допустил монументальную ошибку. Пропущенный им гол может претендовать на один из самых абсурдных голов сезона", – написало издание.Матч против "Севильи" стал для Мамардашвили шестым в стартовом составе "Валенсии". В шести проведенных играх грузинский голкипер пропустил семь мячей, а "Валенсия" потерпела второе поражение подряд. В прошлом туре "летучие мыши" уступили 1:2 мадридскому "Реалу".На данный момент "Валенсия" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.20-летний Мамардашвили выступает в "Валенсии" на правах аренды. В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси. Срок соглашения между "летучими мышами" и Мамардашвили рассчитан на один год. При этом у "Валенсии" есть право выкупа грузинского вратаря.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, футбол, грузинские спортсмены на международной арене
Испанская пресса раскритиковала голкипера сборной Грузии по футболу
В шести проведенных играх грузинский голкипер пропустил семь мячей
ТБИЛИСИ, 23 сен – Sputnik. Голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили, защищающий ворота "Валенсии", подвергся критики испанских спортивных СМИ после поражения его команды 1:3 от "Севильи" в VI туре Примеры.
"В первом туре у Мамардашвили был первый большой вечер, в шестом – первый игровой день, который хочется забыть. "Валенсия" пропустила три гола, и он ни разу не спас свою команду. Особенно грубой была ошибка во время второго гола. В случае с первым пропущенным мячом, он остался в центре ворот, а во время третьего – слишком далеко вышел из ворот", – пишет издание AS
.
В аналогичном ключе написала и Marca:
"Во время второго взятия ворот Мамардашвили допустил монументальную ошибку. Пропущенный им гол может претендовать на один из самых абсурдных голов сезона", – написало издание
.
Матч против "Севильи" стал для Мамардашвили шестым в стартовом составе "Валенсии". В шести проведенных играх грузинский голкипер пропустил семь мячей, а "Валенсия" потерпела второе поражение подряд. В прошлом туре "летучие мыши" уступили 1:2 мадридскому "Реалу".
На данный момент "Валенсия" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
20-летний Мамардашвили выступает в "Валенсии" на правах аренды. В испанский клуб голкипер перешел из "Динамо" Тбилиси. Срок соглашения между "летучими мышами" и Мамардашвили рассчитан на один год. При этом у "Валенсии" есть право выкупа грузинского вратаря.
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