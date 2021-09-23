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https://sputnik-georgia.ru/20210923/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-23-sentyabrya-2021-259779140.html
Какой сегодня церковный праздник: 23 сентября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 23 сентября 2021
По православному церковному календарю 23 сентября отмечают день памяти cвятых Минодоры, Нимфодоры, Митродоры, Апеллия, Луки, Климента, Пульхерии, Петра, Павла... 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T01:01+0400
2021-09-23T01:01+0400
религия
справки
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые девыПо церковному календарю 23 сентября поминают сестер-мучениц Митродору, Минодору и Нимфодору, пострадавших за Христа в IV веке.Сестры родились в благочестивой семье в Вифинии (Малая Азия). Повзрослев, они решили посвятить себя Господу. И избрав уединенное место в пустыне, проводили жизнь в молитвах и подвигах.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного &gt;&gt;&gt;Вскоре слава о девах-христианках распространилась, так как по молитвам сестер многие больные исцелялись.Правитель Вифинской области Фронтон приказал привести христианок. Обещая почести и награды, он старался убедить сестер поклониться идолам, но когда девы мужественно заявили, что готовы умереть за Господа, пришел в ярость и велел пытать их.Старшую сестру Минодору пытали первой. Она умерла с именем Господа на устах. Младшие, следуя примеру старшей, твердо исповедуя веру, были также замучены. Произошло это в 305-311 годах.Апеллий, Лука и КлиментПо церковному календарю 23 сентября поминают cвятых Апеллия, Луку и Климента, апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.Апеллий был епископом в городе Смирне (Восточный берег Эгейского моря). Первоверховный апостол Павел упоминает о нем в Послании к Римлянам.Лука был поставлен епископом в Лаодикии Сирской. Святой Павел в Послании к Римлянам упоминает его имя среди других христиан, которых приветствует.Климент возглавлял епископскую кафедру в Сардике (Малая Азия). Апостол Павел упоминает его имя в Послании к Филиппийцам, в котором обращаясь к "своему искреннему сотруднику" и просит его: "Помогай подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими моими сотрудниками, имена которых в Книге Жизни".Царица ПульхерияПо церковному календарю 23 сентября поминают благоверную царицу Пульхерию, дочь греческого императора Аркадия (395-408), соправительницу и наставницу своего брата Феодосия Младшего (408-450).Образованная, мудрая и благочестивая Пульхерия была твердой последовательницей православного вероучения. Благодаря ее заботам построили во Влахернах церковь Пресвятой Богородицы, а также другие храмы и монастыри.Когда на престол избрали Маркиана (450-457), Пульхерия ради общей пользы согласилась стать его женой, при условии, что в браке ее девственная чистота не будет нарушена. Царственные супруги жили как брат и сестра.Всю свою жизнь царица защищала православное вероучение от возникавших ересей. Против лжеучений заботами святой в 431 году созвали III Вселенский Собор в Ефесе и в 451-м – Собор в Халкидоне.Раздав свое имущество бедным и Церкви, она мирно скончалась в 453 году. Ей было 54 года.Никейские епископыПо церковному календарю 23 сентября поминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских в IX веке.Святитель Петр пострадал защищая от иконоборцев православную веру при Льве Исаврянине (813-820). Год смерти cвятого точно неизвестен, но скончался епископ Петр не ранее 823 года, так как сохранились четыре письма cвятого Феодора Студита к святителю, написанные в 816-823 годах.Сведений о жизни cвятого Павла - епископа Никейского, не сохранилось. Его имя встречается в первый раз в так называемом "Петровом" греческом Прологе XI века.ИмениныПо церковному календарю 23 сентября именины отмечают Татиана, Андрей, Василий, Глеб, Гавриил, Евгений, Иоанн, Касьян, Константин, Климент, Николай, Петр, Павел и Семен.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 23 сентября 2021

01:01 23.09.2021
424
© Sputnik / Alexander ImedashviliВерующие в храме Сиони - икона Святой Троицы
Верующие в храме Сиони - икона Святой Троицы - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 23 сентября отмечают день памяти cвятых Минодоры, Нимфодоры, Митродоры, Апеллия, Луки, Климента, Пульхерии, Петра, Павла и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые девы

По церковному календарю 23 сентября поминают сестер-мучениц Митродору, Минодору и Нимфодору, пострадавших за Христа в IV веке.
Сестры родились в благочестивой семье в Вифинии (Малая Азия). Повзрослев, они решили посвятить себя Господу. И избрав уединенное место в пустыне, проводили жизнь в молитвах и подвигах.
Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>
Вскоре слава о девах-христианках распространилась, так как по молитвам сестер многие больные исцелялись.
Правитель Вифинской области Фронтон приказал привести христианок. Обещая почести и награды, он старался убедить сестер поклониться идолам, но когда девы мужественно заявили, что готовы умереть за Господа, пришел в ярость и велел пытать их.
Старшую сестру Минодору пытали первой. Она умерла с именем Господа на устах. Младшие, следуя примеру старшей, твердо исповедуя веру, были также замучены. Произошло это в 305-311 годах.

Апеллий, Лука и Климент

По церковному календарю 23 сентября поминают cвятых Апеллия, Луку и Климента, апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.
Апеллий был епископом в городе Смирне (Восточный берег Эгейского моря). Первоверховный апостол Павел упоминает о нем в Послании к Римлянам.
© Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи в церкви
Горящие свечи в церкви - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Горящие свечи в церкви
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Лука был поставлен епископом в Лаодикии Сирской. Святой Павел в Послании к Римлянам упоминает его имя среди других христиан, которых приветствует.
Климент возглавлял епископскую кафедру в Сардике (Малая Азия). Апостол Павел упоминает его имя в Послании к Филиппийцам, в котором обращаясь к "своему искреннему сотруднику" и просит его: "Помогай подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими моими сотрудниками, имена которых в Книге Жизни".

Царица Пульхерия

По церковному календарю 23 сентября поминают благоверную царицу Пульхерию, дочь греческого императора Аркадия (395-408), соправительницу и наставницу своего брата Феодосия Младшего (408-450).
Образованная, мудрая и благочестивая Пульхерия была твердой последовательницей православного вероучения. Благодаря ее заботам построили во Влахернах церковь Пресвятой Богородицы, а также другие храмы и монастыри.
Из-за интриг недоброжелателей и Евдокии - жены императора Феодосия, Пульхерию отстранили от управления, но вскоре упросили вернуться, чтобы успокоить смуты, возникшие в результате церковных лжеучений.
Когда на престол избрали Маркиана (450-457), Пульхерия ради общей пользы согласилась стать его женой, при условии, что в браке ее девственная чистота не будет нарушена. Царственные супруги жили как брат и сестра.
Всю свою жизнь царица защищала православное вероучение от возникавших ересей. Против лжеучений заботами святой в 431 году созвали III Вселенский Собор в Ефесе и в 451-м – Собор в Халкидоне.
Раздав свое имущество бедным и Церкви, она мирно скончалась в 453 году. Ей было 54 года.

Никейские епископы

По церковному календарю 23 сентября поминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских в IX веке.
Святитель Петр пострадал защищая от иконоборцев православную веру при Льве Исаврянине (813-820). Год смерти cвятого точно неизвестен, но скончался епископ Петр не ранее 823 года, так как сохранились четыре письма cвятого Феодора Студита к святителю, написанные в 816-823 годах.
Сведений о жизни cвятого Павла - епископа Никейского, не сохранилось. Его имя встречается в первый раз в так называемом "Петровом" греческом Прологе XI века.

Именины

По церковному календарю 23 сентября именины отмечают Татиана, Андрей, Василий, Глеб, Гавриил, Евгений, Иоанн, Касьян, Константин, Климент, Николай, Петр, Павел и Семен.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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