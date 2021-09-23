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Местные выборы в Грузии 2021
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Кто, откуда, куда и зачем? Как изменились партии в Грузии за год
Кто, откуда, куда и зачем? Как изменились партии в Грузии за год
С прошлых выборов в Грузии прошло чуть менее года, а политическая картина в стране перетерпела значительные изменения: партии сменили окрас, лидеров и даже... 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T18:43+0400
2021-09-23T18:56+0400
местные выборы в грузии 2021
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По мнению экспертов, столь разительные перемены политического спектра связаны с прошедшими выборами, когда большая часть партий даже не смогла преодолеть 2%-барьер, установленный на парламентских выборах.Второй фактор, повлиявший на партии, – это политический кризис в стране, возникший из-за бойкота оппозиции и внутренних разногласий.Переформатирование "Грузинской мечты"Самый главный передел в глобальном плане произошел в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ее лидер и основатель Бидзина Иванишвили, чье имя до сих пор в умах жителей Грузии связано с успехом "Грузинской мечты", принял решение завершить политическую карьеру и окончательно отойти от дел.Теперь в правящей партии главную роль играет триумвират, который возглавляет Ираклий Кобахидзе - председатель партии, автор последней конституционной реформы Грузии.В топ-круг "Мечты" также входит политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили. Теперь он уже второй раз занимает кресло премьер-министра Грузии и представляет в партии "старую гвардию" .Не последнюю роль в команде играет и генсек партии, действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии на этот пост на второй срок Каха Каладзе."Темная лошадка" После партийного передела в "Грузинской мечте" в оппозицию ушел и самый рейтинговый премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Уже через несколько месяцев после отставки с поста главы кабмина он объявил о создании своей партии "Для Грузии".Эта сила уже смогла попасть в тройку самых популярных партий страны и продолжает набирать обороты.Сам Гахария решил сделать еще более решительный шаг и начал борьбу уже за новую должность – кресло мэра Тбилиси.Новый вид "Нацдвижения"Изменения после выборов коснулись и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Если на выборы она шла с председателем Григолом Вашадзе – политиком старой плеяды, работавшим с основателем партии Михаилом Саакашвили, то после выборов у руля оказался рядовой член партии Ника Мелия.При этом, в ходе онлайн-голосования за председателя Мелия выиграл у бывшего главы Аджарии Левана Варшаломидзе, которого активно продвигал Саакашвили.С председательством Мелия в "Нацдвижении" началось активное обновление. Теперь основной актив партии – это не бывшие высокопоставленные чиновники времен Саакашвили, а молодые лица, которых нельзя связать с уголовными делами, возбужденными против власти экс-президента.К этим выборам "Единое национальное движение" создало крупную коалицию, куда вошли мелкие партии, среди которых "Прогресс и свобода", "Европейские демократы", "Христиан-консервативная партия", "Новая Грузия", "Государство для народа", "Национал-демократическая партия" и другие.При этом сам лидер "Нацдвижения" Ника Мелия решил идти в мэры Тбилиси.Переделы в мелких партияхСильный удар нанесли выборы и мелким партиям. Так, партия "Европейская Грузия" лишилась двух из трех своих лидеров и части политического актива. Теперь Давид Бакрадзе и Гиги Угулава свободные политики, а вот Гига Бокерия остался в партии главным и даже занял пост председателя.Изменилась и самая оригинальная партия "Новый политический центр – Гирчи". Теперь в Грузии две партии "Гирчи" - одна носит прежнее название, а идейный вдохновитель и основатель партии Зураб Джапаридзе создал партию "Гирчи - больше свободы" и уже по рейтингам обошел свою бывшую партию.Нанесли выборы удар и по партии "Альянс патриотов". Партия, занявшая третье место по итогам выборов 2020 года, лишилась мест в парламенте и теперь является непарламентской оппозицией. Ушедшие же из "Альянса" соратники основали в парламенте свою партию "Европейские социалисты". Однако, как показывают рейтинги, просуществует эта партия в виде парламентской лишь до будущих выборов.Неожиданный союзИзменилась после выборов и партия "Стратегия Агмашенебели". Лишившись поддержки партии "Закон и право", к новым выборам м сформировала большую коалицию под названием "Третья сила". В этот союз вошли сама "Стратегия Агмашенебели", "Свободные демократы", "Республиканская партия Грузии". В рядах "Третьей силы" оказался и бывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе.Новые силыПоявились к выборам и новые партии. Так, свою партию "Эри" к выборам создал общественный деятель Леван Васадзе, известный своими консервативными взглядами.Создала свою партию "Время" и бывшая лидер "Европейской Грузии" Элене Хоштария. Не отстала от нее и известная общественная активистка и бывший член Высшего совета юстиции Анна Долидзе, которая основала к выборам партию "Для народа".Всего же на эти выборы идут 50 партий. Сами выборы пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, грузия, аналитика, колумнисты, местные выборы, выборы

Кто, откуда, куда и зачем? Как изменились партии в Грузии за год

18:43 23.09.2021 (обновлено: 18:56 23.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili"Кровавые баннеры" на тбилисских улицах, предвыборная реклама
Кровавые баннеры на тбилисских улицах, предвыборная реклама - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Колумнист Sputnik Лиза Шелия - Sputnik Грузия
Лиза Шелия
Все материалы
С прошлых выборов в Грузии прошло чуть менее года, а политическая картина в стране перетерпела значительные изменения: партии сменили окрас, лидеров и даже образовали союзы, еще год назад казавшиеся немыслимыми
По мнению экспертов, столь разительные перемены политического спектра связаны с прошедшими выборами, когда большая часть партий даже не смогла преодолеть 2%-барьер, установленный на парламентских выборах.
Второй фактор, повлиявший на партии, – это политический кризис в стране, возникший из-за бойкота оппозиции и внутренних разногласий.

Переформатирование "Грузинской мечты"

Самый главный передел в глобальном плане произошел в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Ее лидер и основатель Бидзина Иванишвили, чье имя до сих пор в умах жителей Грузии связано с успехом "Грузинской мечты", принял решение завершить политическую карьеру и окончательно отойти от дел.
© photo : Gakharia / FBБидзина Иванишвили на съезде партии "Грузинская мечта"
Бидзина Иванишвили на съезде партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Бидзина Иванишвили на съезде партии "Грузинская мечта"
© photo : Gakharia / FB
Теперь в правящей партии главную роль играет триумвират, который возглавляет Ираклий Кобахидзе - председатель партии, автор последней конституционной реформы Грузии.
В топ-круг "Мечты" также входит политический секретарь партии Ираклий Гарибашвили. Теперь он уже второй раз занимает кресло премьер-министра Грузии и представляет в партии "старую гвардию" .
Не последнюю роль в команде играет и генсек партии, действующий мэр Тбилиси и кандидат от правящей партии на этот пост на второй срок Каха Каладзе.

"Темная лошадка"

После партийного передела в "Грузинской мечте" в оппозицию ушел и самый рейтинговый премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Уже через несколько месяцев после отставки с поста главы кабмина он объявил о создании своей партии "Для Грузии".
Эта сила уже смогла попасть в тройку самых популярных партий страны и продолжает набирать обороты.
© photo : press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Георгий Гахария
© photo : press-service of George Gakharia
Сам Гахария решил сделать еще более решительный шаг и начал борьбу уже за новую должность – кресло мэра Тбилиси.

Новый вид "Нацдвижения"

Изменения после выборов коснулись и самой крупной оппозиционной силы "Единое национальное движение". Если на выборы она шла с председателем Григолом Вашадзе – политиком старой плеяды, работавшим с основателем партии Михаилом Саакашвили, то после выборов у руля оказался рядовой член партии Ника Мелия.
При этом, в ходе онлайн-голосования за председателя Мелия выиграл у бывшего главы Аджарии Левана Варшаломидзе, которого активно продвигал Саакашвили.
© Facebook / Nika MeliaНика Мелия
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Ника Мелия
© Facebook / Nika Melia
С председательством Мелия в "Нацдвижении" началось активное обновление. Теперь основной актив партии – это не бывшие высокопоставленные чиновники времен Саакашвили, а молодые лица, которых нельзя связать с уголовными делами, возбужденными против власти экс-президента.
К этим выборам "Единое национальное движение" создало крупную коалицию, куда вошли мелкие партии, среди которых "Прогресс и свобода", "Европейские демократы", "Христиан-консервативная партия", "Новая Грузия", "Государство для народа", "Национал-демократическая партия" и другие.
При этом сам лидер "Нацдвижения" Ника Мелия решил идти в мэры Тбилиси.

Переделы в мелких партиях

Сильный удар нанесли выборы и мелким партиям. Так, партия "Европейская Грузия" лишилась двух из трех своих лидеров и части политического актива. Теперь Давид Бакрадзе и Гиги Угулава свободные политики, а вот Гига Бокерия остался в партии главным и даже занял пост председателя.
Изменилась и самая оригинальная партия "Новый политический центр – Гирчи". Теперь в Грузии две партии "Гирчи" - одна носит прежнее название, а идейный вдохновитель и основатель партии Зураб Джапаридзе создал партию "Гирчи - больше свободы" и уже по рейтингам обошел свою бывшую партию.
© Sputnik / Alex ShlamovЗураб Джапаридзе. Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года
Зураб Джапаридзе. Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Зураб Джапаридзе. Акция протеста в столице Грузии у парламента страны 20 июня 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Нанесли выборы удар и по партии "Альянс патриотов". Партия, занявшая третье место по итогам выборов 2020 года, лишилась мест в парламенте и теперь является непарламентской оппозицией. Ушедшие же из "Альянса" соратники основали в парламенте свою партию "Европейские социалисты". Однако, как показывают рейтинги, просуществует эта партия в виде парламентской лишь до будущих выборов.

Неожиданный союз

Изменилась после выборов и партия "Стратегия Агмашенебели". Лишившись поддержки партии "Закон и право", к новым выборам м сформировала большую коалицию под названием "Третья сила". В этот союз вошли сама "Стратегия Агмашенебели", "Свободные демократы", "Республиканская партия Грузии". В рядах "Третьей силы" оказался и бывший председатель "Нацдвижения" Григол Вашадзе.
© Sputnik / Alex ShlamovГеоргий Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели", участвует в парламентских выборах
Георгий Вашадзе, Стратегия Агмашенебели, участвует в парламентских выборах - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Георгий Вашадзе, "Стратегия Агмашенебели", участвует в парламентских выборах
© Sputnik / Alex Shlamov

Новые силы

Появились к выборам и новые партии. Так, свою партию "Эри" к выборам создал общественный деятель Леван Васадзе, известный своими консервативными взглядами.
Создала свою партию "Время" и бывшая лидер "Европейской Грузии" Элене Хоштария. Не отстала от нее и известная общественная активистка и бывший член Высшего совета юстиции Анна Долидзе, которая основала к выборам партию "Для народа".
Всего же на эти выборы идут 50 партий. Сами выборы пройдут 2 октября.
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