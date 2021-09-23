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Министериал ГУАМ под председательством Грузии прошел в Нью-Йорке
Министериал ГУАМ под председательством Грузии прошел в Нью-Йорке
Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, в том числе в сферах политики и экономики 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T11:38+0400
2021-09-23T11:38+0400
2021-09-23T11:45+0400
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ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Заседание совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ под председательством Грузии состоялась в Нью-Йорке, в рамках 76-й Генеральной Ассамблеи ООН.Председателем заседания был вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкаилани. Приняли участие главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Молдовы Нику Попеску и Украины Дмитрий Кулеба, а также генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.На министериале стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, стоящие в повестке дня организации, в том числе политические, секторальные и межпарламентские.На министериале стороны также поговорили и положительно оценили сотрудничество со странами-партнерами и с другими международными, в том числе с региональными организациями в формате ГУАМ+.По итогам встречи стороны подписали протокол заседания и решений об организационных вопросов.Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ – региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20191213/Gruziya-i-drugie-chleny-GUAM-dogovorilis-ob-uproschenii-torgovli-247254136.html
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Министериал ГУАМ под председательством Грузии прошел в Нью-Йорке
11:38 23.09.2021 (обновлено: 11:45 23.09.2021)
Стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, в том числе в сферах политики и экономики
ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Заседание совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ под председательством Грузии состоялась в Нью-Йорке, в рамках 76-й Генеральной Ассамблеи ООН.
Председателем заседания был вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкаилани. Приняли участие главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, Молдовы Нику Попеску и Украины Дмитрий Кулеба, а также генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.
На министериале стороны обсудили основные вопросы сотрудничества, стоящие в повестке дня организации, в том числе политические, секторальные и межпарламентские.
На министериале стороны также поговорили и положительно оценили сотрудничество со странами-партнерами и с другими международными, в том числе с региональными организациями в формате ГУАМ+.
По итогам встречи стороны подписали протокол заседания и решений об организационных вопросов.
Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ – региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой. Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран.
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