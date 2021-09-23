https://sputnik-georgia.ru/20210923/novyy-proekt-se-obespechit-grazhdanam-gruzii-te-zhe-blaga-chto-i-u-evropeytsev---ministr-259835935.html

Новый проект СЕ обеспечит гражданам Грузии те же блага, что и у европейцев - министр

Новый проект СЕ обеспечит гражданам Грузии те же блага, что и у европейцев - министр

Проект Совета Европы направлен на соблюдение и обеспечение таких прав граждан, как право на труд, социальную защиту, образование, медицинское обслуживание 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T16:46+0400

2021-09-23T16:46+0400

2021-09-23T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В Грузии начинается новый проект Совета Европы "Усиление защиты социальных и экономических прав", направленный на усовершенствование социального обслуживания граждан, сообщает Минздрав страны.Онлайн-презентация проекта состоялась 23 сентября. Мероприятие открыл директор Департамента по правам человека Совета Европы Кристоф Пуарель. Он поблагодарил правительство Грузии за эффективное сотрудничество. Глава Минздрава Грузии представила десятилетний план ведомства – на что он ориентирован?>>В онлайн-презентации приняла участие министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, которая отметила важность проводимых реформ в стране в сфере защиты социальных прав граждан, в том числе права на труд."Правительство Грузии многое сделало для укрепления трудового права граждан, но изначально было ясно, что нужны определенные дополнительные законодательные изменения и их реализация на практике", - отметила Тикарадзе.По словам главы Минздрава, в 2013 году в трудовое законодательство были внесены изменения, согласно которым работодателей обязали соблюдать принцип равноправия, уточнены понятия притеснения, в том числе сексуального характера.Тикарадзе отметила, что Грузия, как член Социальной хартии Европы, взяла на себя ряд обязательств по защите прав граждан на труд, медицинское обслуживание, социальную защиту, образование и т.д.Министр выразила уверенность, что социальный кодекс, проект которого Минздрав презентовал в июне, и новый проект Совета Европы позволят максимально улучшить социальное положение населения.Социальный кодекс – это достояние и ценность европейского государства. Он был основан несколько веков назад в Германии, после чего распространился в других европейских государствах.Социальный кодекс определяет нормы социального обеспечения и устанавливает минимальный уровень социальной помощи, такие как медицинское обслуживание, пособия по болезни, безработице, старости, по трудовой неспособности, содержанию семьи, материнству, инвалидности, потере кормильца и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200930/Dzabiradze-Trudovoy-kodeks-dolzhen-sootvetstvovat-gruzinskoy-realnosti-a-ne-evropeyskoy-249587764.html

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новости, грузия, совет европы, минздрав