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ООН обеспокоена санкциями Украины против оппозиционных СМИ

ООН обеспокоена санкциями Украины против оппозиционных СМИ

В феврале президент Украины ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T18:01+0400

2021-09-23T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Миссия ООН по правам человека обеспокоена санкциями на Украине против оппозиционных СМИ, передает РИА Новости.По словам глава миссии Матильды Богнер, указанные санкции не были приняты независимыми органами власти.Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужвы. Сам главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на заседании совета было принято решение о введении санкций против блогера Анатолия Шария.В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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