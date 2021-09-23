https://sputnik-georgia.ru/20210923/poka-ya-bezrabotnyy--trener-shota-arveladze-rasskazal-o-neudachnykh-peregovorakh-259834904.html

"Пока я безработный" – тренер Шота Арвеладзе рассказал о неудачных переговорах

"Пока я безработный" – тренер Шота Арвеладзе рассказал о неудачных переговорах

По словам Арвеладзе, у него было много разных предложений, но остановиться на чем-то конкретном пока не удалось 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T15:20+0400

2021-09-23T15:20+0400

2021-09-23T15:36+0400

спорт

футбол

шота арвеладзе

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клуб "пахтакор"

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ТБИЛИСИ, 23 сен – Sputnik. Бывший главный тренер ташкентского "Пахтакора" Шота Арвеладзе по-прежнему без работы, об этом Арвеладзе рассказал в интервью узбекскому изданию sports.uz.После завершения контракта с узбекским клубом в декабре прошлого года, грузинский специалист пока не вернулся к тренерской деятельности.При этом грузинский специалист отметил, что у него было несколько вариантов, но прийти к соглашению не удалось:"Не скрою – переговоры были, но все завершилось безрезультатно. Их не устраивали мои условия, меня – их. Были предложения из Нидерландов, Турции, ОАЭ, Катара. Но, как я уже сказал, на финальной стадии переговоров чего-то не хватало. Поэтому я до сих пор не работаю".По словам Арвеладзе, он сейчас проживает в Стамбуле. Много времени проводит со своей семьей, но находит время и для футбола. Посещает матчи в Турции и, если есть возможность, в Испании."Не могу сказать с уверенностью, где продолжу свою деятельность, на каком континенте окажусь завтра. Конечно, если бы это зависело только от меня, я бы предпочел работать в каком-нибудь серьезном клубе Европы", – сказал Арвеладзе.Арвеладзе возглавлял "Пахтакор" на протяжении трех сезонов и покинул клуб в декабре прошлого года. Под руководством грузинского специалиста столичный клуб дважды стал чемпионом страны, дважды обладателем Кубка Узбекистана и один раз победил в Кубке Лиги.Арвеладзе начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда стал ассистентом Луи ван Гала в нидерландском "АЗ". В 2010 году грузин отправился в Турцию, где на протяжении пяти лет работал с "Кайсериспором", "Касымпаша" и "Трабзонспором". Следующим этапом в карьере Арвеладзе стал израильский "Маккаби", после чего, в 2017 году, специалист возглавил "Пахтакор".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, шота арвеладзе, новости, клуб "пахтакор"