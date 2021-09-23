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Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
Роскосмос объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей по подготовке пилотируемых полетов к Луне 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T18:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну объявил "Роскосмос", передает РИА Новости.По итогам изучения должны быть разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий."Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем",- говорится в документе на сайте госзакупок.Общая сумма контракта - 1,7 миллиарда рублей.Впервые в официальных документах "Роскосмоса" указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025-го.Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
https://sputnik-georgia.ru/20210303/Yaponskiy-milliarder-zapustil-konkurs-s-prizom-v-polet-vokrug-Luny-251059271.html
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роскосмос, новости из россии, луна

Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей

18:38 23.09.2021
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© photo: Sputnik / Sergey Mamontov / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя. Архивное фото
Запуск ракеты-носителя. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo: Sputnik / Sergey Mamontov
/
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Роскосмос объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей по подготовке пилотируемых полетов к Луне
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну объявил "Роскосмос", передает РИА Новости.
По итогам изучения должны быть разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий.
"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем",- говорится в документе на сайте госзакупок.
Луна - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2021
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3 марта, 16:41
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Общая сумма контракта - 1,7 миллиарда рублей.
Впервые в официальных документах "Роскосмоса" указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.
Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025-го.
Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
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