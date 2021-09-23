https://sputnik-georgia.ru/20210923/polet-cheloveka-na-lunu-v-rossii-nachinayut-izuchenie-vozmozhnostey-259842266.html
Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
Роскосмос объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей по подготовке пилотируемых полетов к Луне 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T18:38+0400
2021-09-23T18:38+0400
2021-09-23T18:38+0400
роскосмос
новости из россии
луна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/18/246821847_0:71:1355:833_1920x0_80_0_0_b5b107ebe18957f13ab4e5bd699c9b6b.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну объявил "Роскосмос", передает РИА Новости.По итогам изучения должны быть разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий."Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем",- говорится в документе на сайте госзакупок.Общая сумма контракта - 1,7 миллиарда рублей.Впервые в официальных документах "Роскосмоса" указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025-го.Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.
https://sputnik-georgia.ru/20210303/Yaponskiy-milliarder-zapustil-konkurs-s-prizom-v-polet-vokrug-Luny-251059271.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/18/246821847_76:0:1280:903_1920x0_80_0_0_23df9d43d1e0f5a235512c59f46c37e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
роскосмос, новости из россии, луна
Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
Роскосмос объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей по подготовке пилотируемых полетов к Луне
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну объявил "Роскосмос", передает РИА Новости.
По итогам изучения должны быть разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий.
"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем",- говорится в документе на сайте госзакупок.
Общая сумма контракта - 1,7 миллиарда рублей.
Впервые в официальных документах "Роскосмоса" указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.
Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025-го.
Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.