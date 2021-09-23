https://sputnik-georgia.ru/20210923/polet-cheloveka-na-lunu-v-rossii-nachinayut-izuchenie-vozmozhnostey-259842266.html

Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей

Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей

Роскосмос объявил тендер на 1,7 миллиарда рублей по подготовке пилотируемых полетов к Луне 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T18:38+0400

2021-09-23T18:38+0400

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роскосмос

новости из россии

луна

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на Луну объявил "Роскосмос", передает РИА Новости.По итогам изучения должны быть разработаны требования к космической технике для организации подобных миссий."Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем",- говорится в документе на сайте госзакупок.Общая сумма контракта - 1,7 миллиарда рублей.Впервые в официальных документах "Роскосмоса" указано, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия будет проводить на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.Работы по контракту разбиты на части. Первые результаты должны быть представлены в конце 2022 года. В целом вся программа должна быть подготовлена к середине ноября 2025-го.Ранее сообщалось, что первый российский космонавт высадится на Луне в 2030 году.

https://sputnik-georgia.ru/20210303/Yaponskiy-milliarder-zapustil-konkurs-s-prizom-v-polet-vokrug-Luny-251059271.html

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