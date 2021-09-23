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Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в октябре 2021: что можно и нельзя есть по дням

Многодневные и однодневные посты, установленные православной церковью, известны с апостольских времен 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T14:29+0400

2021-09-23T14:29+0400

2021-09-23T14:29+0400

справки

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Пост помогает очистится от грехов и быть ближе к Богу, духовно совершенствоваться с помощью молитв и покаяния, самоограничения в пище и развлечениях, а также воздержания от страстей и пороков.По православному церковному календарю в году четыре многодневных и три однодневных поста. Верующие также постятся по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в октябре, а также что можно и нельзя есть по дням.Постные дни в октябре 2021Многодневных постов по церковному календарю в октябре нет, поэтому поститься верующие будут только по средам и пятницам.В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Постные дни в октябре выпадают на 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа.По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с маслом (растительным) и вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки.В октябре в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. Верующие в постные дни в октябре могут также есть рыбу и рыбные продукты.Строго поститься нельзя тяжело больным, путешественникам, военным, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников

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