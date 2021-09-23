https://sputnik-georgia.ru/20210923/rossiya-gotova-sotrudnichat-s-novym-kabinetom-ministrov-germanii-259822639.html

Россия готова сотрудничать с новым кабинетом министров Германии

Россия готова сотрудничать с новым кабинетом министров Германии

Посол России в Германии заявил о готовности Москвы улучшить отношения с Берлином 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T11:20+0400

2021-09-23T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Российские власти готовы сотрудничать с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.Принуждение к "светофору": в Германии выбирают партнера для Путина>>Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации"."В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперед, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества", – сказал он.Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210421/Vmesto-Merkel-chto-izvestno-o-kandidatakh-na-mesto-kantslera-Germanii-251526506.html

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политика, россия, новости, в мире, германия, ангела меркель