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Россия готова сотрудничать с новым кабинетом министров Германии
Россия готова сотрудничать с новым кабинетом министров Германии
Посол России в Германии заявил о готовности Москвы улучшить отношения с Берлином 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T11:20+0400
2021-09-23T11:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Российские власти готовы сотрудничать с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.Принуждение к "светофору": в Германии выбирают партнера для Путина>>Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации"."В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперед, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества", – сказал он.Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, новости, в мире, германия, ангела меркель
Россия готова сотрудничать с новым кабинетом министров Германии
Посол России в Германии заявил о готовности Москвы улучшить отношения с Берлином
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Российские власти готовы сотрудничать с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости
российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
"Мы с уважением относимся к волеизъявлению немецкого народа... Выступаем за сотрудничество с Германией, как естественным соседом на континенте, на основе взаимного уважения, равноправия, прагматизма, поиска баланса интересов. Разумеется, без санкций, ультиматумов, иных несуразностей вроде спекуляций о намерениях разговаривать с нами с позиции силы", – заявил высокопоставленный дипломат.
Посол подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству с новым германским кабмином "вне зависимости от его партийной конфигурации".
"В настоящее время и в Москве, и в Берлине осознают, что текущее состояние российско-германских отношений не соответствует потенциалу двустороннего взаимодействия. Нужен новый, качественный "рывок" вперед, и мы к нему полностью готовы. Россия никогда не закрывала двери для диалога и сотрудничества", – сказал он.
Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на возвращение "конструктивного прагматичного подхода" к выстраиванию взаимодействия с Россией со стороны будущего политического руководства в Берлине.
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