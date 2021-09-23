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Россия предложила НАТО понизить напряженность в отношениях
Россия предложила НАТО понизить напряженность в отношениях
Глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие в сессии ГА ООН 23.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом привлек внимание к предложениям Москвы по снижению напряженности в отношениях с Альянсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Встреча Лаврова и Столтенберга прошла на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.Ранее российский дипломат заявил журналистам в Нью-Йорке, что Россия не собирается присоединяться к НАТО, поэтому "не стоит испытывать удачу".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, россия, в мире, нато, сша, га оон

Россия предложила НАТО понизить напряженность в отношениях

08:37 23.09.2021 (обновлено: 08:54 23.09.2021)
305
© photo. press service MID RF  / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo. press service MID RF
/
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Глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие в сессии ГА ООН
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом привлек внимание к предложениям Москвы по снижению напряженности в отношениях с Альянсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Встреча Лаврова и Столтенберга прошла на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

"Обсуждено текущее состояние отношений Россия-НАТО. С российской стороны в твердой форме внимание было вновь привлечено к нашим конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения", – говорится в сообщении МИД.

Ранее российский дипломат заявил журналистам в Нью-Йорке, что Россия не собирается присоединяться к НАТО, поэтому "не стоит испытывать удачу".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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