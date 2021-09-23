https://sputnik-georgia.ru/20210923/rossiya-predlozhila-nato-ponizit-napryazhennost-v-otnosheniyakh-259818119.html

Россия предложила НАТО понизить напряженность в отношениях

Россия предложила НАТО понизить напряженность в отношениях

Глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие в сессии ГА ООН 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T08:37+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом привлек внимание к предложениям Москвы по снижению напряженности в отношениях с Альянсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Встреча Лаврова и Столтенберга прошла на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.Ранее российский дипломат заявил журналистам в Нью-Йорке, что Россия не собирается присоединяться к НАТО, поэтому "не стоит испытывать удачу".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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