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Сирия требует от Турции немедленно вывести свои войска из страны
Сирия требует от Турции немедленно вывести свои войска из страны
Международное сообщество должно поддержать усилия Сирии по освобождению "оккупированных Турцией территорий", заявил глава МИД Сирии 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T07:36+0400
2021-09-23T07:36+0400
2021-09-23T08:48+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сирийские власти потребовали от Турции немедленного вывода своих войск с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.По мнению дипломата, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сирия требует от Турции немедленно вывести свои войска из страны
07:36 23.09.2021 (обновлено: 08:48 23.09.2021)
Международное сообщество должно поддержать усилия Сирии по освобождению "оккупированных Турцией территорий", заявил глава МИД Сирии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Сирийские власти потребовали от Турции немедленного вывода своих войск с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости
министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.
Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.
"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — отметил Микдад.
По мнению дипломата, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.
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