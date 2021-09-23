Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210923/siriya-trebuet-ot-turtsii-nemedlenno-vyvesti-svoi-voyska-iz-strany-259818519.html
Сирия требует от Турции немедленно вывести свои войска из страны
Сирия требует от Турции немедленно вывести свои войска из страны
Международное сообщество должно поддержать усилия Сирии по освобождению "оккупированных Турцией территорий", заявил глава МИД Сирии 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T07:36+0400
2021-09-23T08:48+0400
политика
новости
в мире
сирия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251964711_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_6c14ab90b97ed046363a739c19f5a948.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сирийские власти потребовали от Турции немедленного вывода своих войск с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.По мнению дипломата, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сирия
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/08/251964711_88:0:1513:1069_1920x0_80_0_0_cd5ddc784649c253d4c98fe4f2caa99a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, в мире, сирия, турция

Сирия требует от Турции немедленно вывести свои войска из страны

07:36 23.09.2021 (обновлено: 08:48 23.09.2021)
18
© AFP / BAKR ALKASEMТурецкие солдаты патрулируют у города Таль - Абьяд, расположенный на сирийско-турецкой границе (23 октября 2019). Сирия
Турецкие солдаты патрулируют у города Таль - Абьяд, расположенный на сирийско-турецкой границе (23 октября 2019). Сирия - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© AFP / BAKR ALKASEM
Международное сообщество должно поддержать усилия Сирии по освобождению "оккупированных Турцией территорий", заявил глава МИД Сирии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сирийские власти потребовали от Турции немедленного вывода своих войск с территории северных провинций республики, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.
Так он прокомментировал недавнюю эскалацию напряженности в провинции Идлиб.
"Я считаю, что Турция должна немедленно вывести войска. Международное сообщество, в свою очередь, должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", — отметил Микдад.
По мнению дипломата, главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в августе констатировал ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение вооруженного конфликта в некоторых районах Сирии. Особое внимание спецпосланник тогда обратил на ситуацию в провинции Идлиб. По его словам, столь интенсивных столкновений в этом районе арабской республики не наблюдалось с весны 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на четверг – 3,1163 GEL/$1
09:01Экспорт грузинского фундука вырос на 42%
08:37Россия предложила НАТО понизить напряженность в отношениях
08:08В Грузии переработано до 3 тысяч тонн нестандартных яблок
07:36Сирия требует от Турции немедленно вывести свои войска из страны
07:01Выборы в Грузии: за места мэров 63 городов страны борется 223 кандидата
ВчераПростые способы снизить или поднять давление: что советуют врачи?
ВчераУченые в Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
ВчераРоссия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Вчера"Это катастрофа" - главный инфекционист о спаде вакцинации против COVID-19 в Грузии
ВчераВ Грузии кинодеятели требуют у Минкульта увеличения финансирования
ВчераВ барах Тбилиси обманным путем вымогали деньги у туристов
ВчераМолния спалила жилой дом на западе Грузии
Вчера"Прощайте, миллионы" - как правительство Грузии планирует удержать турецкого инвестора
ВчераВ Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны
ВчераСкандал с прослушкой дипломатов в Грузии - МИД ответил на заявление посла ЕС
Вчера"Плохой сигнал" - в "Грузинской мечте" прокомментировали решение компании ENKA
ВчераАфриканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
ВчераВ Квемо Картли заработал современный зерносушильный комплекс
ВчераДжо Байден перепутал США и ООН