https://sputnik-georgia.ru/20210923/vse-znayut-chto-ya-boets-iz-gruzii--istoriya-nepobedimogo-boksera-iz-gori-259808408.html
"Все знают, что я боец из Грузии" – история непобедимого боксера из Гори
"Все знают, что я боец из Грузии" – история непобедимого боксера из Гори
Изначально никто и подумать не мог, что этот мужчина станет спортсменом и, в первую очередь, он сам. Спортивный азарт появился у него, когда он впервые... 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T10:38+0400
2021-09-23T10:38+0400
2021-09-23T10:38+0400
грузия
аналитика
интервью
грузины за рубежом
спорт
сша
бокс
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Это история о 27-летнем грузинском боксере Николозе Сехниашвили. Он – первый грузинский боксер, с которым оформила договор компания Top-Rank, лидирующая в популяризации этого вида спорта в мире. Эта компания в разное время была промоутером многих спортсменов мирового класса. В настоящее время спортсмен находится в Америке в ожидании нового боя.– Начнем несколько издалека. Когда в вашей жизни появился бокс?– Родился и вырос в селе Ахалдаба Горийского района, школу окончил там же. Думаю, жизнь моя была такой же, как у детей моего поколения. Мне было девять, когда родители заметили во мне любовь к этому виду спорта и отвели в секцию. По сей день я считаю, что бокс – это спорт мужественных.Сначала я не выделялся ничем, то есть не подавал никаких надежд на то, что добьюсь успехов на ринге. Но когда впервые одержал победу, то полюбил бокс навсегда. Именно после первой победы, в 13-14 лет, я ощутил вкус победы и стремление быть победителем. Понял, что меня уже ничего остановить не сможет, и теперь нужно идти только вперед.– Каковы были ваши спортивные достижения в Грузии?– Я победитель чемпионата Грузии во всех возрастных группах, также являюсь призером и победителем международного турнира "А" класса.– Считается, что на ринге вы пока что непобедимы.– Да, в подтверждение приведу только факты: из семи боев я выиграл все, из них пять – нокаутом.– Вы первый грузин, с которым оформила договор компания мирового ранга. Что это за компания?– Да, это компания Top-Rank. По приезду в Америку у меня были спарринги с лучшими боксерами мира, и мне удалось довольно хорошо себя показать. Было немало предложений, однако Top-Rank был самым лучшим вариантом.Эта компания была основана в 1973 году и с того самого дня была промоутером ряда великолепных спортсменов мирового класса. Среди них были Мухаммед Али, Алексис Аргуэлос, Тайсон и другие.– Какой была ваша встреча с Америкой, что вас удивило?– В Америку я прибыл в 2019 году. До этого уже объездил, что называется, весь мир, поэтому ничему особенно не удивился. Представьте себе, наоборот, ожидал большего.– Помимо физической силы и хорошей подготовки, в чем преимущество непобедимого спортсмена?– В целом, бокс – это такой вид спорта, который, наряду с силой, требует, чтобы в нем участвовали и сердце, и разум. Спортсмен физически и психологически должен стремиться к одной цели и выходить на ринг лишь с желанием победить.– Почему в Майями не состоялась назначенная встреча?– К сожалению, из-за того, что у одного из бойцов обнаружился коронавирус. Этот бой отложен, точно не знаю на какое время.Эта важная встреча должна была состояться на большом стадионе парка loanDepot. Я должен был в ней участвовать как грузинский спортсмен. К ней я вместе с командой готовился довольно интенсивно. – На ринге вы выступаете от имени Грузии. Как думаете, спустя годы это изменится?– Очень люблю свою страну и лучше всего чувствую себя в Грузии. Поэтому, вряд ли… На ринг выхожу от имени и под флагом Грузии. За рубежом все знают, что я боец из Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Теона Гогниашвили
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22975/95/229759509_0:0:2105:2105_100x100_80_0_0_0f49d445da497bb9200d49603e0b6eb2.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Теона Гогниашвили
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22975/95/229759509_0:0:2105:2105_100x100_80_0_0_0f49d445da497bb9200d49603e0b6eb2.jpg
грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, спорт, сша, бокс
"Все знают, что я боец из Грузии" – история непобедимого боксера из Гори
Изначально никто и подумать не мог, что этот мужчина станет спортсменом и, в первую очередь, он сам. Спортивный азарт появился у него, когда он впервые почувствовал вкус победы. С тех пор это его главное ощущение, и, дай Бог, чтобы так было до конца
Это история о 27-летнем грузинском боксере Николозе Сехниашвили. Он – первый грузинский боксер, с которым оформила договор компания Top-Rank, лидирующая в популяризации этого вида спорта в мире. Эта компания в разное время была промоутером многих спортсменов мирового класса. В настоящее время спортсмен находится в Америке в ожидании нового боя.
– Начнем несколько издалека. Когда в вашей жизни появился бокс?
– Родился и вырос в селе Ахалдаба Горийского района, школу окончил там же. Думаю, жизнь моя была такой же, как у детей моего поколения. Мне было девять, когда родители заметили во мне любовь к этому виду спорта и отвели в секцию. По сей день я считаю, что бокс – это спорт мужественных.
Сначала я не выделялся ничем, то есть не подавал никаких надежд на то, что добьюсь успехов на ринге. Но когда впервые одержал победу, то полюбил бокс навсегда. Именно после первой победы, в 13-14 лет, я ощутил вкус победы и стремление быть победителем. Понял, что меня уже ничего остановить не сможет, и теперь нужно идти только вперед.
– Каковы были ваши спортивные достижения в Грузии?
– Я победитель чемпионата Грузии во всех возрастных группах, также являюсь призером и победителем международного турнира "А" класса.
– Считается, что на ринге вы пока что непобедимы.
– Да, в подтверждение приведу только факты: из семи боев я выиграл все, из них пять – нокаутом.
– Вы первый грузин, с которым оформила договор компания мирового ранга. Что это за компания?
– Да, это компания Top-Rank. По приезду в Америку у меня были спарринги с лучшими боксерами мира, и мне удалось довольно хорошо себя показать. Было немало предложений, однако Top-Rank был самым лучшим вариантом.
Эта компания была основана в 1973 году и с того самого дня была промоутером ряда великолепных спортсменов мирового класса. Среди них были Мухаммед Али, Алексис Аргуэлос, Тайсон и другие.
– Какой была ваша встреча с Америкой, что вас удивило?
– В Америку я прибыл в 2019 году. До этого уже объездил, что называется, весь мир, поэтому ничему особенно не удивился. Представьте себе, наоборот, ожидал большего.
– Помимо физической силы и хорошей подготовки, в чем преимущество непобедимого спортсмена?
– В целом, бокс – это такой вид спорта, который, наряду с силой, требует, чтобы в нем участвовали и сердце, и разум. Спортсмен физически и психологически должен стремиться к одной цели и выходить на ринг лишь с желанием победить.
– Почему в Майями не состоялась назначенная встреча?
– К сожалению, из-за того, что у одного из бойцов обнаружился коронавирус. Этот бой отложен, точно не знаю на какое время.
Эта важная встреча должна была состояться на большом стадионе парка loanDepot. Я должен был в ней участвовать как грузинский спортсмен. К ней я вместе с командой готовился довольно интенсивно.
– На ринге вы выступаете от имени Грузии. Как думаете, спустя годы это изменится?
– Очень люблю свою страну и лучше всего чувствую себя в Грузии. Поэтому, вряд ли… На ринг выхожу от имени и под флагом Грузии. За рубежом все знают, что я боец из Грузии.
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