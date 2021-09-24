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Американцы призвали сделать "разрушительной" любую поддержку "Северному потоку - 2"
Американцы призвали сделать "разрушительной" любую поддержку "Северному потоку - 2"
Американскому лидеру посоветовали перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T08:40+0400
2021-09-24T08:40+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Экс-заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа, в статье для Fox News призвала Джо Байдена бороться с "Северным потоком - 2".Прежде всего, она посоветовала американскому лидеру перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому.Вылетят в трубу: поляки "отказались" от российского газа &gt;&gt;&gt;"Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь "Северному потоку - 2" экономически разрушительной", – заявила Коутс.Как альтернативу другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики.В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока - 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.Отмечается, что для начала работы объекта следует сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, в мире, сша, газпром, джо байден

Американцы призвали сделать "разрушительной" любую поддержку "Северному потоку - 2"

08:40 24.09.2021
408
© photo: Sputnik / Dmitry lel'chuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Dmitry lel'chuk
/
Перейти в фотобанк
Американскому лидеру посоветовали перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Экс-заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, работавшая при администрации Дональда Трампа, в статье для Fox News призвала Джо Байдена бороться с "Северным потоком - 2".
Прежде всего, она посоветовала американскому лидеру перестать сетовать на неизбежность запуска газопровода и бессилие Вашингтона в противодействии этому.
Вылетят в трубу: поляки "отказались" от российского газа >>>
"Мы можем удвоить санкции, чтобы сделать любую помощь "Северному потоку - 2" экономически разрушительной", – заявила Коутс.
Как альтернативу другого сценария автор материала предложила оказать поддержку жителям европейских стран, например, Бельгии, которые требуют отказаться от закрытия атомных электростанций и поощрять распространение чистой и безопасной ядерной энергетики.

"Мы можем призвать Европу диверсифицировать источники природного газа, например, ускорив реализацию газопровода в Восточном Средиземноморье для поставок природного газа из Израиля и Кипра через Грецию, а также за счет увеличения импорта СПГ из Соединенных Штатов и Египта", – выразила мнение политик.

В начале сентября "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока - 2". Две нитки трубопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря способны прокачивать 55 миллиардов кубов газа в год.
Отмечается, что для начала работы объекта следует сертифицировать независимого оператора, в соответствии с правилами третьего энергопакета ЕС. Они предусматривают разделение компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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