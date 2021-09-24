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COVID-статистика в Грузии: хуже всего положение в Тбилиси

COVID-статистика в Грузии: хуже всего положение в Тбилиси

Больше всего новых случаев заражения в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T12:16+0400

2021-09-24T12:16+0400

2021-09-24T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 25 692 теста и выявлено 1 698 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 603 763 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 910 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 572 353 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 пациентов, а с начала пандемии – 8 749.Из 1 698 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 518 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 22 635 активных случаев, из них 4 810 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 087 пациентов тяжелое, из них 306 подключены к аппарату искусственного дыхания. 964 пациента находятся в ковид-гостиницах. 16 861 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 48 человек, а в самоизоляции – 19 039.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19