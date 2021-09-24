Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
COVID-статистика в Грузии: хуже всего положение в Тбилиси
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках. Автобусная остановка и предвыборная реклама
© photo: Sputnik / Stringer
Больше всего новых случаев заражения в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали COVID-статистику по стране – за последние сутки сделано 25 692 теста и выявлено 1 698 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 603 763 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 910 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 572 353 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 38 пациентов, а с начала пандемии – 8 749.
Из 1 698 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 518 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 120
Имерети – 325
Квемо Картли – 92
Шида Картли – 72
Гурия – 52
Самегрело - Земо Сванети – 190
Кахети – 250
Мцхета-Мтианети – 21
Самцхе-Джавахети – 45
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 13.
На данный момент в Грузии 22 635 активных случаев, из них 4 810 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 087 пациентов тяжелое, из них 306 подключены к аппарату искусственного дыхания. 964 пациента находятся в ковид-гостиницах. 16 861 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 48 человек, а в самоизоляции – 19 039.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.