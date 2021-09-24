https://sputnik-georgia.ru/20210924/dvizhenie-na-samoy-opasnoy-doroge-gruzii-zaprescheno-259853938.html

Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено

Движение на самой опасной дороге Грузии запрещено

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T11:19+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Движение на определенных участках самой опасной дороги Грузии Пшавели-Абано-Омало запрещено, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.В результате обильных осадков, на 26 и 47-м километрах автомобильной дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало в ущельях поднялся уровень воды, что вызвало выброс селевых потоков.Из-за этого на 10 и 72-м километре дороги Пшавели-Абано-Омало запрещается движение всех видов автотранспорта.Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.Эта дорога – единственная, связывающая Телави – главный город Кахети – с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители