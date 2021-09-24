Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Эксперт ВОЗ изучил практику лечения ковид-пациентов в 12 клиниках Грузии
14:17 24.09.2021 (обновлено: 14:51 24.09.2021)
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© AP Photo / Alessandra TarantinoЭпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации
© AP Photo / Alessandra Tarantino
После инспекции клиник эксперт ВОЗ заключил, что лечение ковид-пациентов в Грузии соответствует международным нормам
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Международный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кнут Таксбо побывал в отделениях интенсивной терапии 12 самых крупных ковид-клиник Грузии и изучил процесс управления инфицированными пациентами, сообщает пресс-служба Минздрава страны.
Вместе с экспертом ВОЗ в Грузию приехал и специалист по контролю за инфекциями. Они в течение десяти дней изучали работу ковид-клиник страны.
В рамках визита Кнут Таксбо также провел тренинги медперсоналу ковид-клиник.
"Целью нашего визита является ознакомление с управлением тяжелыми ковид-пациентами и менеджментом. Нами выявлено много положительных сторон, однако, как и во всех системах, и здесь есть возможности улучшения. Отмечу, что медперсонал проявляет очень большой интерес и готовность к изменениям и развитию. Я лично считаю, что в Грузии у интенсивной терапии довольно успешное будущее", – заявил Таксбо.
На встрече с экспертом ВОЗ заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния отметила, что ведомство активно работает над снижением смертности в реанимационных отделениях.
"Эксперт отметил, что гайдлайн клинической практики, которым руководствуются клиники, соответствует международным нормам, и для управления пациентами полностью мобилизован как медперсонал, так и тот ресурс, который нужен для достижения адекватных и хороших клинических исходов", – заявила Габуния.
По ее словам, программа тренингов и поддержка ВОЗ с целью улучшения клинических исходов и минимизации смертности в реанимационных отделениях продолжится и в будущем.
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