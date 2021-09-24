https://sputnik-georgia.ru/20210924/ekspert-voz-izuchil-praktiku-lecheniya-kovid-patsientov-v-12-klinikakh-gruzii-259861318.html

Эксперт ВОЗ изучил практику лечения ковид-пациентов в 12 клиниках Грузии

Эксперт ВОЗ изучил практику лечения ковид-пациентов в 12 клиниках Грузии

После инспекции клиник эксперт ВОЗ заключил, что лечение ковид-пациентов в Грузии соответствует международным нормам 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T14:17+0400

2021-09-24T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Международный эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кнут Таксбо побывал в отделениях интенсивной терапии 12 самых крупных ковид-клиник Грузии и изучил процесс управления инфицированными пациентами, сообщает пресс-служба Минздрава страны.Вместе с экспертом ВОЗ в Грузию приехал и специалист по контролю за инфекциями. Они в течение десяти дней изучали работу ковид-клиник страны.В рамках визита Кнут Таксбо также провел тренинги медперсоналу ковид-клиник. На встрече с экспертом ВОЗ заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния отметила, что ведомство активно работает над снижением смертности в реанимационных отделениях."Эксперт отметил, что гайдлайн клинической практики, которым руководствуются клиники, соответствует международным нормам, и для управления пациентами полностью мобилизован как медперсонал, так и тот ресурс, который нужен для достижения адекватных и хороших клинических исходов", – заявила Габуния.По ее словам, программа тренингов и поддержка ВОЗ с целью улучшения клинических исходов и минимизации смертности в реанимационных отделениях продолжится и в будущем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19